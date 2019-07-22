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22.07.2019 18:17
Рубрика: Экономика

Сдаст ли охотник экзамен по биологии?

Инициатива ужесточить требования к охотникам требует серьезной проработки
Текст: Михаил Фалалеев
Российская газета - Федеральный выпуск № 159(7917)
Минприроды предложило увязать выдачу разрешения на охотничье оружие с знанием охотником повадок животных свыше охотминимума. Проект поправок вызвал серию замечаний заинтересованных ведомств. Так, например, в Росгвардии сообщили "РГ", что вряд ли станут увязывать оружейную лицензию с зоологическими познаниями гражданина. При этом озабоченность работников минприроды защитой животных от истребления охотниками, высказанную на страницах "Коммерсанта", полностью здесь разделяют. Росгвардия, напомним, курирует выдачу разрешений и сохранность охотничьего и прочего огнестрельного оружия. Собеседники корреспондента "РГ" в правоохранительных органах и спецслужбах подтвердили готовность лицензионно-разрешительных подразделений исполнить все требования оружейного законодательства - и действующие, и, если появятся, новые.
Чтобы подстрелить осенью утку, надо не только владеть ружьем, но и знать повадки дичи. Фото: Виктор Драчев/ТАСС Чтобы подстрелить осенью утку, надо не только владеть ружьем, но и знать повадки дичи. Фото: Виктор Драчев/ТАСС
Чтобы подстрелить осенью утку, надо не только владеть ружьем, но и знать повадки дичи. Фото: Виктор Драчев/ТАСС

В том числе и предложение дополнить требования к охотминимуму, который сдает каждый начинающий охотник. Охотминимум - комплекс минимально необходимых теоретических знаний о биологии охотничьих животных, сроках и способах охоты, о мерах безопасности при обращении с оружием, ответственности за нарушение правил охоты. Необходимость этих знаний закреплена в статье 21 Закона "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ". Все это определено приказом министерства природных ресурсов и экологии. Однако инициатива увязывать такие требования с выдачей разрешения на оружие вызывает вопросы. У лицензионно-разрешительной службы Рос-гвардии несколько другие критерии, по которым гражданам может быть выдана лицензия на владение огнестрельным оружием. Для этого он должен пройти необходимые медицинские тесты, особенно на наркотики, алкоголь и психиатрию, получить одобрение от участкового уполномоченного полиции, который обязан удостовериться в безопасности хранения оружия, в том числе наличии сейфа.

Охотничьим оружием в стране владеют около 4,5 миллиона человек. Заставить их заново сдавать экзамены по охотничьему минимуму вряд ли будет легко.  И оружие у них по причине такой "несдачи" не отберешь - закон не имеет обратной силы
Фото: iStock
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Гражданин должен сообщить, для чего ему нужно это оружие. Если для самообороны или спортивной стрельбы в специализированных клубах - мнение минприроды здесь не важно. А если для охоты, то необходим охотничий билет. Но оружие у гражданина может быть и без билета. В момент приобретения ствола гражданин, к примеру, скажет, что решил заняться стендовой стрельбой, а затем захочет заняться охотой. Изюминка взаимоотношений с минприроды для владельцев оружия совсем не в разрешении на охоту. Наличие охотничьего билета разрешает владельцу выносить или вывозить оружие из дома в любом направлении, не уведомляя об этом лицензионно-разрешительное подразделение. Ведь если ружье для самообороны, то оно и должно находиться в помещении, которое нужно оборонять. А с охотничьим ружьем и билетом можно ездить по всей стране. Кстати, новые охотничьи билеты, которые за несколько минут выдаются в МФЦ, сейчас можно получить без всякого охотминимума. Достаточно предъявить разрешение от Росгвардии на оружие и старый охотничий билет.

Разумеется, такое, в общем-то, достаточно опасное занятие, как охота, требует серьезной подготовки. Подтверждает это и нерадостная статистика несчастных случаев, происходящих на таких мероприятиях. Растет число раненых и погибших. Неумелый охотник также угроза окружающей среде. Но верно и то, что такая реформа требует и взвешенного подхода, и согласованных решений.

Экономика Отрасли Ресурсы Правительство Минприроды
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