Проханов показал в Госдуме свой фильм

В Госдуме состоялся показ документального фильма Александра Проханова "Народ мечты" из цикла "В поисках русской мечты". Кинокартину депутатам представил сам автор.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин перед показом поблагодарил автора за готовность приехать в Госдуму. Он отметил, что писатель и философ Александр Проханов - настоящий патриот России.

В своем фильме автор говорит о возрождении России и о национальной мечте. "Есть мечта и есть народ. Мечта исчезает, и исчезает вместе с ней народ…", - считает публицист.

В фильме он рассказал о трех мегапроектах, которые реализуются в России - арктическом, тихоокеанском и южном. В частности, к последнему автор относит возвращение Крыма, упрочение позиций России в Закавказье и антитеррористическую операцию в Сирии.