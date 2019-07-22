Путин поручил ввести мораторий на новые меры господдержки для нефтяников

Президент России Владимир Путин поручил ввести мораторий на новые меры господдержки разработки месторождений нефти. Об этом говорится в перечне поручений, которые глава государства утвердил по итогам совещания по вопросу стимулирования нефтяной отрасли 10 июля 2019 года.

В частности, до 31 декабря 2019 года правительству поручено ввести мораторий на оказание новых мер государственной поддержки при разработке нефтяных месторождений в РФ до завершения инвентаризации уже разрабатываемых месторождений на предмет экономической эффективности их освоения (дальнейшей разработки) в текущих налоговых условиях. Ее поручено завершить до 1 декабря 2019 года.