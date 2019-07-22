Компания по выборам в Мосгордуму идет эффектно - зрелищно, с большим шумом и ожесточением. Почти все страсти связаны с допуском/недопуском кандидатов от "внепарламентской оппозиции", подписями "первой/второй свежести".

Но ведь кроме формальной есть содержательная, политическая сторона дела. Вот об этом и хотелось бы поговорить.

Прежде всего о "предмете рассмотрения", т.е. собственно МГД. Это престижный, но вполне "спокойный", "тихий" орган самоуправления, который в глазах москвичей не играет какой-то решающей, радикальной роли в городских делах. Косвенный показатель отношения населения - то, что по прогнозам только ок. 20% вообще готовы прийти голосовать на выборах МГД и явно не считают это Знаковым Событием. Если так, то какой же смысл имеет вся эта горячая борьба? Просто реалити-шоу для публики и решение разными людьми (кандидаты) каких-то своих проблем (например, потребность в самореализации, те или иные амбиции и т.д.)?

У русского человека есть внутреннее табу, "оборонное сознание" против наступления Хаоса

Несомненно, это все имеет место, лежит на поверхности. Но мне кажется, что вопрос все-таки много важнее. Да, политический и персональный состав МГД влияет на состояние дел в городе - ЖКХ, благоустройство и т.д. Но - в отличие от предыдущих созывов МГД - ее состав может иметь существенное ОБЩЕПОЛИТИЧЕСКОЕ значение для страны. Отсюда и ожесточение предвыборной борьбы, репетиции будущих федеральных выборов.

МГД избирается на 5 лет - до сентября 2024-го. Это - особые годы. На этот период придутся выборы в Госдуму (2021), а главное - выборы Президента в 2024-м. Все это в совокупности будет означать Перезагрузку Политической Системы, тот самый "транзит", о котором сегодня говорят все. Никто не знает, что это КОНКРЕТНО может означать. Ясно лишь, что перемены - персональные, институциональные, поколенческие и идеологические - возможны самые существенные с 2000 года.

Вполне очевидно, что оппозиция хотела бы в преддверии этих событий создать себе "политический плацдарм", причем именно в Москве, т.к. столица - важнейшая Стратегическая Высота. Так уж испокон веков устроена Российская Геополитика.

Стремление оппозиции к власти - ее абсолютно нормальное, естественное состояние. Если в слова "рвутся к власти" вкладывают какую-то отрицательную оценку, то это - просто от непонимания значения слова "оппозиция". Чем же еще может в норме заниматься политическая партия, объединение (если только они - политические!) кроме борьбы за власть? Точно также абсолютно естественно желание правящей партии власть сохранить. Важно лишь чтобы все стороны действовали в рамках закона.

Итак, борьба за власть в России… Но причем тут Городская Дума? Тут гадать нечего. Представители оппозиции об этом пишут в Интернете, говорят в разных СМИ. Они повторяют: если нас "не допустят к выборам", то власть, тем самым "закрывает себе возможность для плавно-мирной Эволюции Системы" и своими руками "толкает страну к насильственной Революции". Если слова вообще что-то значат, то из этого логически следуют три вывода. Во-первых, оппозиция исходит из того, что в 2019-2024-м в России произойдет СМЕНА политической Системы. Во-вторых, оппозиция убеждена, что если она при этом будет представлена в законодательных органах (очевидно, в МГД и в 2021-м - в ГД РФ), то это даст ей важные рычаги для ДЕМОНТАЖА существующей политической Системы. Но демонтажа - "успокаивают" они власть - законного. То есть их возможные депутаты в МГД, а затем в ГД претендуют на роль ЛЕГИТИМНОГО ШТАБА будущего Антисистемного движения - митингов, шествий, иных форм МИРНО-протестной активности. А в-третьих - теперь уже пугают они власть - вот если у нас законных рычагов не будет, то тогда Система все равно будет разрушена, но уже насильственно, беззаконно, по принципу "Бунт - дело правое".

Без цивилизованной оппозиции "пугачевщина" нагрянет "стихийно снизу".

Если начать нелегитимно (тем более насильственно!) крушить власть - то дальше уже пойдет цепная реакция

Естественно, у власти - СОВЕРШЕННО ДРУГАЯ логика. Мне она видится примерно такой.

Да, неизбежен транзит и трансформация власти. Этого требует изменившееся Время, косвенно об этом говорят и ухудшающиеся рейтинги всех ветвей власти. Мы над этим работаем. Но нельзя допустить, чтобы "процесс пошел" по планам (очень неопределенным!) оппозиции, не нужно давать им властно-легитимный ресурс, который они используют для разрушения Системы. Поэтому нужно избежать "легитимации внесистемной оппозиции" перед трудным транзитом власти. А вот "стихийный бунт" - страшилка, ерунда. И социально-экономическое положение сейчас (в обозримом будущем) далеко не столь критическое. И - главное - психологически никто в обществе не пойдет на "беспредел", не станет переворачивать Власть, не имея никакой ЛЕГИТИМНОЙ точки опоры. Не только из страха перед полицией, но и в силу "национального политического инстинкта", который говорит, что если начать НЕЛЕГИТИМНО (тем более НАСИЛЬСТВЕННО!) крушить власть - то дальше уже пойдет ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ. И распад конкретной Политической Системы обернется распадом Государства - территориальным, функциональным, экономическим.

Вот здесь у русского человека есть внутреннее ТАБУ, "оборонное сознание", только не "против наступления НАТО", а против наступления Хаоса. У тех, кто прошел начало 90-х (и кому объяснили про 1917 год) выработалась "фобия Революции", у них есть максима "лучше Несправедливость - чем Беспорядок".

Такой мне видится логика Власти. Вот столкновение этих двух логик и определяет по-моему невысказанный, но серьезный подтекст "борьбы за выборы в МГД".