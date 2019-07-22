"Реал" предложил за Неймара 90 млн евро и Бэйла

Мадридский "Реал" намерен заполучить в свои ряды бразильского форварда "ПСЖ" Неймара. Испанский клуб сделал парижанам официальное предложение - 90 млн евро и Гарет Бэйл, сообщает El Mundo Deportivo. Пока "ПСЖ" хранит молчание.

Руководство парижан рассчитывает все же получить за Неймара не только кого-то из классных игроков. Главная цель - заработать на переходе "живых" денег. Однако желающие заполучить в свои ряды бразильского нападающего сейчас не имеют столько средств. Поэтому клубам, по всей видимости, еще предстоит провести немало времени за столом переговоров.

И шансы "Барселоны" при всех равных меньше чем у конкурентов. Президент парижан Нассер Аль-Хелаифи с недавних пор разорвал все дружеские отношения со своим коллегой из "Барселоны" Хосепом Марией Бартомеу, который, по мнению босса "ПСЖ", подстрекал Неймара уйти из клуба.