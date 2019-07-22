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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Фуд лиха

80 москвичей отравились едой из автоматов Healthy food
Текст: Сергей Бабкин
Российская газета - Столичный выпуск № 159(7917)
Число москвичей, отравившихся едой из автоматов Healthy food, выросло до 80. Об этом в понедельник сообщило столичное управление Роспотребнадзора.

У 61 процента отравившихся - сальмонеллез, у остальных - острое кишечное расстройство. Большинство пациентов отправили на амбулаторное лечение, госпитализировали 37 человек. По состоянию на вчерашний день в стационарах оставались пятеро больных. Все пациенты рассказывают, что покупали "здоровую еду" в автоматах Healthy food. Это сеть с собственным производством.

Отравление в саратовском лагере произошло из-за родительской еды

В Роспотребнадзоре подтверждают, что нарушения были на производстве. Санитарная инспекция, посетившая цех Healthy food на юго-востоке, выяснила, что часть холодильников не работала. А сроки годности на этикетках салатов выставлялись неправильно. У всех сотрудников взяли анализы, но пока их результаты не озвучивались официально. В свою очередь компания-производитель заявляет, что провела альтернативную экспертизу. И все повара оказались "чистыми". Несмотря на это, производство все же было свернуто до окончания эпидемиологического расследования. В семи округах закрыты 48 вендинговых автоматов и два кафе, где продавалась еда Healthy food.

Фото: iStock
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Как сообщил "РГ" координатор проекта "Безопасная столица" Антон Акишин, активисты-общественники намерены оперативно проверять автоматы с едой, если на это поступят жалобы потребителей в соцсетях. Но пока никаких обращений на этот счет нет. "Покупка любых продуктов - это определенные риски, но в случае с вендингом - не такие высокие, - объяснил "РГ" президент Национальной ассоциации автоматизированной торговли Борис Белоцерковский. - У крупных операторов есть службы контроля качества. Сотрудники занимаются исключительно тем, что объезжают точки продаж и проверяют качество продуктов и обслуживания".

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