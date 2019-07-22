Без дождей и тепло будет сегодня в Москве

В столице сегодня погода ожидается без осадков, днем воздух прогреется до +24. Об этом сообщает Метеобюро Москвы и области.

По данным синоптиков, в ближайшее время на погоду в городе будет влиять антициклон. Под воздействием теплых воздушных масс воздух прогреется сегодня до +24 градусов. В вечерние часы на термометрах будет не ниже +16. Такая погода будет вполне соответствовать климатической норме последней трети июля. Ветер северо-западный не более 10 м/с. Атмосферное давление - 748 мм рт ст.

Кстати

По данным истории метеонаблюдений, в столице температура воздуха 22 июля максимально поднималась до +35,2 градуса в 2010 году. А минимум зафиксирован в 1888 году, когда было +6,2.