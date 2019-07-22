Более пятисот туристов не могут вылететь в Турцию из Шереметьево

Свыше 530 российских туристов, среди которых более ста детей, не могут вылететь из столичного аэропорта Шереметьево в Анталью с трех часов ночи. Авиакомпания Azur Air перенесла запланированный рейс, на котором должны были лететь туристы "Анекс Тур" в Турцию, по техническим причинам.

"Вылет рейса ZF 9007 авиакомпании Azur Air на самолете Boeing 777-300ER по техническим причинам был перенесен с 2:50 на 11:40. Посадка пассажиров была произведена в 12:00, однако через полчаса полет был отложен повторно. Сейчас рейс перенесен на 19:00, пассажиры полетят на резервном воздушном судне", - сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Шереметьево.