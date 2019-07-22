Новости

На юге Петербурга ножом закололи женщину 19:12
В Сочи проверят видео, на котором женщина поит пивом ребенка 18:56
УАЗ опроверг информацию о переносе производства из Ульяновска 18:50
Загадочные фигуры пропавшей цивилизации признали подлинными 18:48
Более пятисот туристов не могут вылететь в Турцию из Шереметьево 18:46
Житель Кубани посадил на цепь своего маленького сына 18:45
Пять человек пострадали в конфликте на границе Киргизии и Таджикистана 18:40
Найден дом апостола Петра 18:38
На дне Балтики найден мир, погибший 10 тысяч лет назад 18:36
Медведчук объяснил, что говорит на русском в знак протеста 18:22
Гитарист "Кино" прокомментировал исполнение "Группы крови" Metallica 18:15
В Ленобласти обнаружили захоронение 69 бойцов советско-финской войны 17:49
Видео: актера из "Лары Крофт" пырнули ножом в живот на сцене 17:48
Австралийский пловец получил предупреждение FINA за инцидент с китайцем 17:33
Путин возглавил набсовет организации "Россия - страна возможностей" 17:26
Квентин Тарантино анонсировал свой новый проект - сериал-вестерн 17:18
Из-за парада ВМФ проезд по ЗСД в Петербурге будет бесплатным 17:17
Футболист Софьян Ханни покинул "Спартак" 17:14
В Коми из-за схода вагонов введен режим ЧС 17:10
В Сочи задержали мужчину, не уступившего дорогу скорой помощи 17:01
Смог от красноярских пожаров дошел до Омска и Барнаула 16:57
"Слуга народа" Зеленского сохраняет отрыв после обработки 75% протоколов 16:53
С рейса Ноябрьск-Москва сняли четырех пьяных пассажиров 16:41
Путин снял санкции с Эритреи 16:26
В Москве 23 июля протестируют систему электронного голосования 16:26
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Россияне смогут подавать коллективные иски
Россияне смогут подавать коллективные иски
25 июля в "РГ" обсудят лечение гепатита
25 июля в "РГ" обсудят лечение гепатита
Инвалидам будет проще оформить льготы
Инвалидам будет проще оформить льготы
22.07.2019 18:46
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Более пятисот туристов не могут вылететь в Турцию из Шереметьево

Текст: Елена Березина

Свыше 530 российских туристов, среди которых более ста детей, не могут вылететь из столичного аэропорта Шереметьево в Анталью с трех часов ночи. Авиакомпания Azur Air перенесла запланированный рейс, на котором должны были лететь туристы "Анекс Тур" в Турцию, по техническим причинам.

Фото: Станислав Красильников/ТАСС
В России ввели норму провоза в багаже фруктов и цветов

"Вылет рейса ZF 9007 авиакомпании Azur Air на самолете Boeing 777-300ER по техническим причинам был перенесен с 2:50 на 11:40. Посадка пассажиров была произведена в 12:00, однако через полчаса полет был отложен повторно. Сейчас рейс перенесен на 19:00, пассажиры полетят на резервном воздушном судне", - сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Шереметьево.

Экономика Туризм Происшествия ЧП Компании Авиация Аэропорт Шереметьево Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин снял санкции с Эритреи
Умер гендиректор МАГАТЭ Юкия Амано
Названы самые трудолюбивые города России
Western Union ограничила сумму заграничных переводов
Задержанного в мэрии Читы сотрудника МЧС обвинили в краже 1,5 млн рублей