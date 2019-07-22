Цены на новостройки Новой Москвы взлетели до исторического максимума

Цена квадратного метра в новостройках Новой Москвы достигла 120 тысяч рублей по итогам первого полугодия 2019 года. В Новомосковском административном округе, где сосредоточено 92 процента здешнего первичного рынка жилья, средняя стоимость квадратного метра составила 125 тысяч рублей, посчитали аналитики "Метриум".

Это абсолютный рекорд с момента присоединения ТиНАО к Москве. Средняя стоимость однокомнатной квартиры в ТиНАО уже достигла 5,4 миллиона рублей. За первую половину года квадратный метр подорожал на 4 процента, а за прошедший год - на 12 процентов.

Как уточняется, резкий рост стоимости квадратного метра начался в 2018 году. За прошлый год он подорожал на 16 процентов - с 99 тысяч до 115 тысяч рублей. В первом полугодии 2019 года этот процесс продолжился. Это происходит, поскольку район пользуется большой популярностью.

Причем остальные типы жилья в Новой Москве также подорожали. Студии там сейчас стоят почти 4 миллиона рублей против 3,1 миллиона во втором квартале 2018 года. Двухкомнатные варианты жилья - с 6,2 миллиона до 7,1 миллиона рублей. Трехкомнатные квартиры - с 8,8 миллиона до 9,4 миллиона рублей.

По словам управляющего партнера компании "Метриум" Марии Литинецкой, в первом полугодии активность покупателей стимулировала реформа долевого строительства. Ожидается, что переход на проектное финансирование приведет к росту цен на новостройки.