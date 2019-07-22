Дело бутлегеров дошло до суда

В Орехово-Зуевском городском суде Подмосковья принято к производству уголовное дело, возбужденное за организацию и сбыт поддельного алкоголя под известными торговыми марками.

Как сообщается на сайте Генпрокуратуры, обвинительное заключение утверждено и передано в суд. В суде будут отвечать три фигуранта дела, которые находятся под стражей.

По версии следователей, в организации нелегального производства, помимо троих обвиняемых, участвовали неустановленные лица: в их отношении возбудили отдельное уголовное дело. И задержанные, и те, кто в бегах, обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных пунктами "а, б" части 6 статьи 171.1 УК РФ, - в производстве, хранении и перевозке в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору. За такое преступление виновным грозит до 6 лет лишения свободы и большой штраф.

Склад с контрафактной алкогольной продукцией был выявлен сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Московской области совместно с сотрудниками ОЭБ и полицейскими Орехово-Зуева в ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий в деревне Абрамовка. Там было найдено 17 тысяч бутылок с дорогими алкогольными напитками известных торговых марок.

Контрафактного алкоголя, по данным полицейских следователей, было задержано на общую сумму более 2,6 миллиона рублей. По сообщению начальника пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяны Петровой, алкогольная продукция была изъята и передана на ответственное хранение уполномоченной организации. Ее образцы были направлены на исследование для определения опасности жизни и здоровью потребителей. Заключения экспертов поступили в суд вместе с материалами дела.