Машинист подвез клиента BlaBlaCar в кабине поезда

Машинист поезда, следовавшего из Санкт-Петербурга в Москву, "подбросил" попутчика из сервиса BlaBlaCar в кабине состава. Эту информацию агентству "Москва" подтвердили как в пресс-службе самого сервиса, так и в РЖД.

Об инциденте стало известно после сообщений в одном из популярных пабликов. Клиент BlaBlaCar рассказал, как искал вариант добраться до столицы из Питера. Водитель пригласил его прибыть на Московский вокзал, но проводил не в машину, а в кабину поезда.

В итоге железнодорожнику вынесли дисциплинарное взыскание, его отстранили от работы. Решается вопрос о дальнейшей службе в РЖД.