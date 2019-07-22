Медведев назвал приоритетной переработку продукции АПК для экспорта

Оказывая господдержку аграриям, правительство будет отдавать предпочтение инвестиционным проектам по глубокой переработке сельхозпродукции, в том числе чтобы в структуре экспорта готовая продукция преобладала над сырьем.

В понедельник в Курской области глава правительства провел совещание по мерам стимулирования экспорта отечественной сельскохозяйственной продукции, которая пользуется в мире все большим спросом. Так, в прошлом году объем продаж по всему миру вырос сразу на 20 процентов и превысил 25 миллиардов долларов. В этом году, по ожиданиям министерства сельского хозяйства, показатель может немного сократиться из-за снижения экспорта зерновых культур. Однако к 2024 году предстоит реализовать амбициозную задачу, поставленную президентом Владимиром Путиным, - нарастить экспорт продукции российских аграриев до 45 миллиардов долларов.

Перед совещанием Дмитрий Медведев непосредственно в полях понаблюдал за ходом уборочных работ. Особенно его интересовало мнение фермеров относительно качества техники, поскольку, во-первых, собиралась она в России, а во-вторых, приобреталась в лизинг. Также премьер прошелся по цехам ООО "Курский мясоперерабатывающий завод". Используемые на нем передовые технологии применяются только на двух предприятиях в Европе.

За последние годы аграрии страны совершили значительный прорыв, обеспечив в целом по стране многие задачи продовольственной безопасности. "Сейчас у нас самый широкий выбор продуктов российского производства, и наши производители не только могут, но и хотят выходить на иностранные рынки", - заявил премьер о амбициях российского агропромышленного комплекса.

Россия уже вошла в число стран лидеров по экспорту зерна. Зерно же, подчеркнул глава минсельхоза Дмитрий Патрушев, останется основным экспортным товаром и к 2024 году. Вторую строчку будет занимать масло-жировая продукция, третью - рыба и рыбопродукты.

В течение шести лет в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт" в помощь российскому АПК на внешнем рынке правительство планирует выделить 407 миллиардов рублей субсидий. Однако приоритеты кабинет министров намерен смещать. "Мы будем оказывать государственную поддержку инвестиционным проектам по глубокой переработке сельскохозяйственной продукции на территории нашей страны", - указал Медведев. Это должно переориентировать экспорт с сырья на готовую продукцию.

Для примера неправильных пропорций приводилась ситуация с продажей в другие страны рыбного улова: перед отправкой на экспорт 90 его процентов просто замораживают. К 2024 году, напомнил глава правительства, доля рыбной продукции высокой переработки должна быть доведена до 40 процентов. Чтобы стимулировать строительство новых рыбоперерабатывающих заводов, правительство ранее изменило систему распределения квот.

Еще два важных аспекта - логистика экспортных товаров и сертификация российской продукции в других странах. У партнеров не должно возникать вопросов к качеству наших товаров, подчеркнул премьер-министр. Сейчас свыше четырех тысяч отечественных предприятий включены в реестр экспортеров и имеют право поставлять свой товар в более чем 80 стран мира.