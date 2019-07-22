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22.07.2019 12:23
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Московский особняк с уникальным деревянным фонарем отреставрируют

Текст: Ирина Огилько
В столице решено отреставрировать объект культурного наследия регионального значения - особняк купца Мельникова, построенный в стиле модерн в Волковом переулке, 15. Об этом сообщает департамент Мосгорнаследие.
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Этот объект знаком москвичам: рядом расположен зоопарк, а долгие годы в здании был противотуберкулезный районный диспансер. Когда после реорганизации системы здравоохранения диспансер был выселен из здания, место стало пустовать, затем его облюбовали бомжи, здесь случился пожар. Но благодаря усилиям москвоведов и любителей старины, в 2016 году объект вошел в реестр выявленных объектов культурного наследия регионального значения. Более того, с недавних пор этот объект в рамках пешеходной экскурсии по району Красной Пресни показывают экскурсоводы помимо мастерской Церетели, памятника Руставели и других знаковых мест. Ведь архитектором здания является один из учеников Шехтеля - Владимир Дмитриевич Адамович. К слову, он же работал помощником Федора Шехтеля при строительстве особняка З. Г. Морозовой на Спиридоновке, дома М. С. Кузнецова на проспекте Мира и дом Малича на Садовой-Самотечной улице.

Регионам поручат провести полную ревизию заброшенных усадеб

По данным департамента, минувшей осенью городу, наконец, удалось найти нового собственника, который сохранит и отреставрирует памятник, а потом будет использовать его для своих нужд, не исключено, что медицинских.

- Специалисты Мосгорнаследия будут контролировать все этапы работ, сейчас специалисты разрабатывают проект реставрации и сохранения памятника, - поясняет руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов. По словам руководителя, сначала будут проведены научно-исследовательские изыскательские работы, изучены архивы и инженерия здания. Помимо воссоздания первоначального вида памятника, каким он был построен в 1904 году по проекту архитектора Владимира Адамовича, в проекте реставрации будут учтены и современные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.

Особое внимание специалисты уделят воссозданию уникального деревянного уличного фонаря, долгие годы украшавшего вход в особняк, но утраченного в последнее время. "Реставраторам предстоит воссоздать фонарь по чертежам и историческим фотографиям", - поясняет Емельянов.

Фото: Департамент культуры Тюменской области
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После согласования проекта, начнутся сами реставрационные работы.

Кстати: Виктор Мельников, заказавший архитектору построить этот дом, был потомственным почетным гражданином Москвы. Он был совладельцем Торгового дома "В. К. Мельников, Н. И. Кусаков и Ко", продававшего топливо. Он же занимал пост директора Московского общества "Кудиново-электрические угли". Во время Первой мировой войны его чугунолитейные заводы делали продукцию для военного ведомства. После революции он эмигрировал во Францию с семьей. А после прихода к власти в Германии национал-социалистов оказывал помощь в спасении русских еврейских беженцев.

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