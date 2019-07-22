Представители разных регионов страны встретились в "Мосгазе", чтобы обменяться опытом безопасной эксплуатации газового оборудования в многоквартирных домах. Выбор места встречи оказался не случайным - по словам заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Петра Бирюкова, в городе уже более 9 лет не было ни одной крупной аварии с системой газоснабжения в жилом фонде.

Как пояснил Бирюков, это связано с взятым в 2011 году курсом на сбалансированное развитие коммунального хозяйства. В частности, в Москве ежегодно на 2 процента обновляют инженерно-коммунальные сети, в то время как в целом по стране происходит старение сетей на 4,7 процента. Более того, несмотря на прирост новой недвижимости на миллионы квадратных метров, в городе идет планомерное сокращение потребления газа. Так за девять лет объем потребления снизился с 30 до 23 млрд кубометров в год. При этом сейчас газифицировано чуть менее 2 млн квартир.

"Все новое возводимое жилье, в том числе и по программе реновации, вводится без газовых плит", - сказал Бирюков. Но, по его словам, нет надобности переводить весь жилой фонд только на электроснабжение, отключив от бытового газа. Поэтому помимо реконструкции сетей, модернизации газораспределительных пунктов, активно внедряются цифровые технологии, позволяющие контролировать все процессы из единой диспетчерской службы, организованной на базе "Мосгаза". По словам гендиректора этого предприятия Гасана Гасангаджиева, в Москве собрана настоящая картотека на все газовое оборудование, включая то, что стоит в жилом фонде. Поэтому, когда в диспетчерскую предприятия поступает звонок от жителя, аварийная служба выезжает, уже зная, что за оборудование стоит в доме. "Москвичи очень бдительны, поэтому при появлении необычного запаха набирают наш номер "04" или "112", в сутки мы фиксируем 160 звонков, из которых до 90 процентов обычно оказываются ложными, - поясняет Гасангаджиев. - Еще 7 процентов приходится на вызовы по домовым приборам, остальное - вызовы компаний".