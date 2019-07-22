Москва потратит 195 млн рублей на установку громкоговорителей

Столица объявила аукцион на установку дополнительных систем оповещения и экстренной информации в городе. По данным пресс-службы столичного департамента по конкурентной политике, начальная цена контракта составляет 195 млн рублей.

Согласно данным пресс-службы, победитель аукциона должен проложить 42 км линий связи для установки уличных громкоговорителей и разместить эти приборы на объектах города. Новинка позволит расширить зону оповещения и экстренной информации о различных опасностях природного и техногенного характера, а также позволит оповещать москвичей и гостей города о правилах поведения.

Отметим, что закупка осуществляется в рамках программы по наращиванию системы экстренного оповещения в Москве, которую планируют завершить в столице в 2025 году.

Система оповещения через громкоговорители действует в случае наводнения, воздушной тревоги, радиационной опасности или химической тревоги. На сегодняшний день, по данным открытых источников, в столице насчитывается более трех тысяч уличных динамиков, расположенных в разных частях города.