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22.07.2019 16:04
Проект: В регионах

На Нововоронежской АЭС выбрали лучших пожарных

19 июля 2019 года в пожарно-спасательной части № 14 (ПСЧ-14) прошли традиционные соревнования по пожарно-прикладному спорту среди добровольных дружин Нововоронежской АЭС (НВАЭС).
Фото: Нововоронежская АЭС Фото: Нововоронежская АЭС
Фото: Нововоронежская АЭС

В этом году на площадке ПСЧ-14 встретились 18 команд различных подразделений атомной станции: 14 мужских и 4 женских. В составе каждой команды четыре бойца.

Соревнования проходили в два этапа. Первый - теоретический. Капитаны команд должны были за пять минут ответить на 10 вопросов теста. Однако первый заполненный бланк был сдан через 1 минуту 15 секунд. Последний - через 3 минуты 30 секунд.

Второй этап соревнований - практический - эстафета. Количество заданий и их сложность для мужских и женских команд отличалась. Женщины выполняли четыре задания, мужчины - пять. Доложить о пожаре и потушить горящую бочку; преодолеть препятствие и потушить двигатель; попасть в мишень из пожарного рукава и наполнить водой емкость; правильно одеться, пробежать по лабиринту и потушить горящий поддон с маслом - вот задания для женских сборных. Мужчины в дополнение к этому списку должны были всей командой потушить разлив машинного масла площадью более 2м2. Судьи на каждом этапе следили за скоростью и правильностью выполнения задания. За ошибки начислялись штрафные секунды.

Фото: Нововоронежская АЭС
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По сумме результатов лучшей женской сборной стала команда Цеха централизованного ремонта (ЦЦР), на втором месте Отдел радиационной безопасности (ОРБ), на третьем - Цех обеспечивающих систем (ЦОС).

Среди мужских команд призовые места распределились так: на первом месте Управление производственно-технологической комплектации (УПТК), на втором - Цех обеспечивающих систем (ЦОС), на третьем - Реакторный цех энергоблока № 5 (РЦ-5).

"Эти соревнования позволяют развивать различные навыки, умения и компетенции сотрудников Нововоронежской АЭС. Движение добровольных пожарных дружин зародилось именно на нашей атомной станции. Это и спорт, и безопасность, и объединяющая идея. А еще это теплая дружеская атмосфера, которая с каждым разом делает наш коллектив еще крепче", - отметил директор Нововоронежской АЭС Владимир Поваров.

Напомним, соревнования добровольных пожарных дружин проводятся на НВАЭС с начала 80-х годов. В 2017 и 2018 годах учебный полигон ПСЧ-14 принимал дивизиональные чемпионаты Концерна "Росэнергоатом". Оба года сборная Нововоронежской АЭС становилась лучшей. В 2019 году такие соревнования пройдут на Балаковской АЭС.

Фото: Нововоронежская АЭС
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Нововоронежская АЭС является филиалом АО "Концерн Росэнергоатом" (входит в крупнейший дивизион Госкорпорации "Росатом" - "Электроэнергетический"). Станция расположена на берегу р. Дон в 42 км южнее Воронежа. Это первая в России АЭС с реакторами типа ВВЭР (водо-водяные энергетические реакторы корпусного типа с обычной водой под давлением). Три реактора станции являются головными - прототипами серийных энергетических реакторов. Первый энергоблок был пущен в 1964 г., второй - в 1969, третий - в 1971, четвертый - 1972, пятый - 1980 г.

Энергоблоки №№ 1, 2 остановлены в 1984 и 1990 г. соответственно. Энергоблок №3 остановлен в 2016 г. для проведения мероприятий по выводу из эксплуатации. Энергоблок №4 введен в эксплуатацию после модернизации и продления срока эксплуатации 27 декабря 2018 года. Энергоблок № 1 Нововоронежской АЭС-2 введен в промышленную эксплуатацию 27 февраля 2017 года. Энергоблок № 2 Нововоронежской АЭС-2 включен в сеть 1 мая 2019 года. В настоящее время идет этап опытно-промышленной эксплуатации.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.
 

Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область Нововоронежская АЭС. Уникальность и безопасность.
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