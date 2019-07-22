Памфилова: Перепроверки подписей за зарегистрированных кандидатов в МГД не будет

Председатель ЦИК дала письменный комментарий изданию. Отвечая на вопрос "считаете ли вы необходимым перепроверить подписи тех кандидатов, которые были зарегистрированы", она ответила: "Законом это не предусмотрено. Если у кого-то из соперников есть для этого факты и основания, они могут подать друг на друга в суд. Эта неблаговидная практика имеет место в разных избирательных кампаниях, когда вместо конкуренции идей соревнуются, кто кого".

Большой общественный резонанс вокруг выборов в столичный парламент может повлиять на явку, отметила Памфилова, добавив, что пока об этом судить сложно.

"Большее количество москвичей узнало о выборах, но не факт, что это подвигнет их прийти на избирательные участки. Многое зависит от того, как дальше будут развиваться выборные события", - заявила она.

Во вторник Элла Памфилова проведет встречу с кандидатами, которые не были зарегистрированы на выборах в Мосгордуму из-за большого количества брака, обнаруженного при проверке подписных листов.