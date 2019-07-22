Похититель картины Куинджи признал вину

В замоскворецком районном суде столицы начались слушания по существу уголовного дела о хищении картины Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" из Инженерного корпуса Третьяковской галереи.

Подсудимый - Денис Чуприков. Он в суде и на следствии признал себя виновным и объяснил свой мотив: якобы хотел "привлечь внимание к себе".

В обвинительном заключении, оглашенном представителем прокуратуры, подчеркнуто, что 27 января этого года посетитель музея Чуприков снял картину со стены, зашел за демонстрационный стенд, где вынул полотно из рамы, сунул под куртку, вышел из здания и скрылся. И никто ему не помешал. По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 164 УК РФ ("Хищение предметов, имеющих особую ценность").

На предварительных слушаниях по делу Чуприкову продлена мера пресечения на полгода, до 28 декабря. Предварительные слушания, согласно законодательству, проходили в закрытом режиме. Суд решал процессуальные вопросы судебного разбирательства, например, об истребовании дополнительных доказательств или исключении некоторых из уже собранных, о готовности дела к рассмотрению по существу и о режиме слушаний.

Похититель был задержан на следующий день после кражи сотрудниками МВД и ФСБ России в поселке Заречье Одинцовского района Московской области. Следствием установлено, что он действовал в одиночку и похитил музейный экспонат из корыстных побуждений. Изначально следствие полагало, что похититель действовал в составе организованной группы. Впоследствии этот признак был исключен из его обвинения.

Картина была обнаружена полицейскими на территории строящегося объекта в Подмосковье.