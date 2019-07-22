Редкую подземную орхидею нашли в Подмосковье

В подмосковном Талдоме на территории особо охраняемой природной зоны "Журавлиная родина" обнаружено редкое растение, которое до этого на территории столичного региона видели лишь трижды. Это надбородник безлистный - вид орхидей, предпочитающий подземный образ жизни.

Как сообщает пресс-служба областного министерства экологии и природопользования, впервые в Подмосковье этот цветок увидели в конце XIX века, затем - в 60-х и 90-х годах.

Большую часть года, объясняют экологи, эта орхидея проводит под землей и только на время цветения выбирается наружу. В соцветии надбородника всего два-три цветка небольшого размера со слабым запахом ванили.