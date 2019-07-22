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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Гидрометцентре рассказали, где уже чувствуется дыхание осени

Текст: Ольга Игнатова
Циклон, почти месяц портивший погоду в центральной части европейской России, постепенно теряет свою силу. И тепло еще вернется, как и купальный сезон, пообещал "Российской газете" заведующий отделом краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Погода постепенно приходит к июльской норме, поясняет синоптик, но установлению жары пока мешает северный ветер.

На севере Центрального округа - в Тверской, Смоленской областях к концу недели потеплеет ночью до 11-16, днем до 25 градусов.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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На юге Центрального округа - в Тамбовской, Воронежской, Липецкой и Белгородской областях - ночью 16-18 градусов, днем 23-28 градусов.

Постепенно будет улучшаться погода на северо-западе: ночные температуры там, правда, скорее осенние: всего 9-11 градусов, зато днем уже 19-24 градуса. И так практически в течение всей недели. Возможны небольшие дожди.

В Поволжье погода с дождями, ночью 11-16 градусов, днем 22-27 градусов, на севере Поволжья (в Кировской и Нижегородской областях) днем преимущественно 18-23 градуса.

На юге - в Краснодарском крае - очень тепло и дождливо. Ночью 16-21 градус, днем 28-33 градуса. Но обильные дожди остудили воду. У берегов Ялты, Евпатории и Алушты температура воды в Черном море всего 22 градуса, у Феодосии, Геленджика - плюс 23 градуса, у Анапы, Туапсе и Сочи - 24 градуса.

На Урале кратковременные дожди. Ночью преимущественно 12-18 градусов, днем 22-27 градусов. В Новосибирской, Томской и Кемеровской областях, Алтайском крае и Республике Алтай ночью 10-15 градусов, днем 22-27 градусов.

Фото: iStock
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На Дальнем Востоке самое холодное место на Чукотке: там ночью всего плюс 2-7 градусов, днем всего 9-14 градусов. Уже чувствуется первое дыхание осени. Зато на юге - в Приморском крае - тепло: ночью плюс 12-17 градусов, днем до 27 градусов. В начале недели ожидаются сильные дожди.

Какая погода будет в Москве

Температура воды в Москве-реке сейчас около 18 градусов, сообщил заведующий отделом краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев.На любителя, конечно, но купаться можно. К тому же, эта неделя обещает быть теплой, поэтому вода опять начнет прогреваться. Особенно на мелководье.

В Москве неделя начнется с теплой погоды: днем в понедельник ожидается 24-26 градусов. В последующие дни сохранится такая же теплая погода, дожди будут носить характер кратковременных.

23 и 24 июля облачно с прояснениями, местами небольшой кратковременный дождь, ночью 10-15 градусов, днем 20-25 градусов. Ветер северной, слабый.

25 и 26 июля облачно с прояснениями, небольшой дождь, характер породы останется прежним.

27 и 28 июля облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь, ночью 11-16 градусов, днем 21-26 градусов.

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