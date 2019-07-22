В Москве 23 июля протестируют систему электронного голосования

Во вторник жители Москвы смогут испытать систему электронного голосования, которая будет применена на выборах городской думы 8 сентября.

Как уже писала "РГ", желающим принять участие в тесте нужно до 20.00 понедельника подать заявку через личный кабинет на портале mos.ru. Это могут сделать пользователи с подтвержденными паспортными данными и СНИЛС, старше 18 лет и постоянно зарегистрированные в Москве. Систему протестируют с помощью электронного референдума: "Как Вы считаете, что нужно делать с бездомными собаками и кошками в Москве?".

Будут предложены несколько вариантов ответа. Пользователи смогут поставить галочку, как в настоящем бюллетене. Голосование пройдет завтра с 8 до 22.00.