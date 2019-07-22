В Москве на водоемах пересчитали краснокнижных утят

Несмотря на хмурое и дождливое лето в Москве, на природоохранных территориях орнитологи обнаружили выводки даже у редких краснокнижных птиц. Об этом сообщает пресс-служба Мосприроды.

Как рассказали "РГ" в ведомстве, каждое лето орнитологи подсчитывают на особо охраняемых природных территориях города птенцов водоплавающих птиц. Так, самым "плодовитым", конечно, остается кряква: специалисты насчитали 198 выводков с общим количеством 1018 утят.

Кроме того, специалисты насчитали шесть выводков птенцов чомги. Эти серо-коричневые птицы с необычным черным хохолком относятся к отряду поганкообразных. Они строят плавучие гнезда и кормят птенцов мелкой рыбкой. Краснокнижные пернатые вернулись на гнездование в лесопарк Кусково на Большой Дворцовый пруд.

Также были насчитаны шесть выводков редкой для Москвы птицы лысухи. Они обнаружены на Долгих прудах в районе Северный, где в высоком тростнике лысухи построили гнезда. Птицы этого вида имеют черный окрас, белый клюв и кожистую бляшку на лбу, у них длинные ноги и пальцы.

Кроме этого, орнитологи обнаружили четыре выводка птенцов камышницы в нескольких лесопарковых зонах и три выводка птенцов хохлатой чернети.