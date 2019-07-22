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Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Листки и крона

В Твери прошел слет молодых поэтов
Текст: Павел Зайцев
Российская газета - Федеральный выпуск № 159(7917)
С 19 по 22 июля в Твери, в единственном в России Доме поэзии прошел III Всероссийский слет молодых поэтов "Зеленый листок".

Форум посвящен 6-летию со дня основания Дома поэзии и дню рождения его основателя. 16 июля советскому и российскому поэту Андрею Дементьеву исполнился бы 91 год. Уроженец Твери, почетный гражданин города и Тверской области ушел из жизни 26 июня 2018 года.

Басинский: Дементьев создал для поэтов единственный во всем мире Дом поэзии

В этом году форум объединил молодых победителей учрежденного Андреем Дементьевым Всероссийского конкурса "Зеленый листок". Всего в Твери собралось более 50 молодых поэтов из 15 регионов страны: Твери и Тверской области, Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Воронежа, Брянска, Липецка, Екатеринбурга, Красноярска, Саратовской, Вологодской областей и других. Также в этом году в слете принимали участие поэты из Белоруссии, Казахстана и Донецка.

"Андрей Дмитриевич хотел, чтобы Тверь стала поэтической площадкой, чтобы здесь всегда собирались поэты со всей страны и постсоветского пространства, чтобы здесь звучали стихи и песни, чтобы Дом поэзии жил. Я надеюсь, что так и будет", - отметила вдова поэта, художественный руководитель Дома поэзии Анна Пугач-Дементьева.

Фото: Марина Волосевич
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В числе почетных гостей Всероссийского слета - поэт и публицист, лауреат премии Александра Солженицына Юрий Кублановский, доцент кафедры литературного мастерства Литературного института имени А. М. Горького Геннадий Красников, ректор Литературного института Алексей Варламов, заместитель исполнительного директора фонда "Русский мир" Сергей Шурыгин, поэт, прозаик и драматург Юрий Поляков и другие. На церемонии открытия форума выступили друзья и коллеги Андрея Дементьева. Участники слета и почетные гости возложили цветы к первому в стране памятнику поэтам-шестидесятникам, на котором имена Булата Окуджавы, Андрея Вознесенского, Роберта Рождественского, Евгения Евтушенко, Беллы Ахмадулиной, Юнны Мориц. Состоялась презентация нового сборника "Зеленый листок", в который вошли стихи победителей и лучших участников одноименного конкурса, прошедшего в Твери в марте этого года.

В Доме поэзии открылась выставка "Владимир Высоцкий. Страницы жизни" из фондов Государственного музея поэта. Экспозицию представил актер театра и кино Никита Высоцкий. Наставники провели для молодых поэтов мастер-классы. Состоялось открытие памятной доски Андрею Дементьеву на здании Тверского государственного университета. В 1946-1949 годах он был студентом тогда еще Калининского педагогического института.

В России есть только один-единственный Дом поэзии - в Твери

Ключевым событием торжеств стал гала-концерт "Россия слагалась из наших имен" на Театральной площади города. Под открытым небом выступили звезды эстрады, театра и кино: Валерий Баринов, Ангелина Вовк, Евгений Дятлов, Зара, Евгений Павлов, Марк Тишман, хор Сретенского монастыря, группы "Кватро" и "Республика" в сопровождении Губернаторского камерного оркестра "Российская камерата" под управлением Андрея Кружкова.

Кстати

В ближайшее время авиационный парк "Аэрофлота" пополнит самолет с именем поэта Андрея Дементьева. Решение было принято на заседании Правления компании.

Культура Литература Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Тверская область
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