В Тверской области завершилось XX "Нашествие"

В Тверской области завершилось юбилейное "Нашествие" - в этом году фестивалю исполнилось 20 лет. К дате построили сразу три музыкальных сцены: "Главную", "Наше 2.0.", "Ультра", и даже поменяли слоган, который теперь звучит не как "Главное приключение лета", а как "Главное приключение года" (в самом деле, из-за дождей и ветра и не поймешь сразу, какой сезон на дворе). А заодно - впервые за два десятилетия - пригласили такое большое количество групп - 140! Ибо раз уж праздновать, то всем вместе.

Помимо российских участников на "Нашествии"-2019 оказались и гости из стран СНГ, например, приехали украинские "Нервы" - группа примерно поровну московская и киевская. Впервые здесь сыграли музыканты и из дальнего зарубежья Princesse Angine из Австрии, поющие по-русски.

К вечеру четверга в кассе оставались только самые дешевые билеты: "Входной" - 2.200 рублей и V.I.P. за 12.200 (с возможностью просидеть весь концерт на единственной фестивальной трибуне), но скоро исчезли и они. А из-за того, что зрители поскорее хотели попасть на поле, но билеты проверяли дотошно, на входе образовалась некоторая толчея. Пришлось постоять в очереди пару часов и автомобилистам. В итоге первый концерт - группы "Ленинград" было решено задержать: кажется, такое тоже случилось впервые.

Зато у тех, кто не угадал с одеждой, появилась возможность приодеться: местные жители неподалеку приторговывали зелеными прозрачными дождевиками с капюшонами и резиновыми сапогами. И, судя по ценам, неплохо заработали: наиболее актуальная в такую непостоянную погоду обувь уходила влет. Самые дешевые сапоги обходились в две с половиной тысячи рублей. Но наутро перекупщиков уже не было. То ли охрана побеспокоилась, то ли почти все сапоги в соседнем Конаково уже закончились. Да и погода постепенно наладилась - дожди возвращались урывками. Организаторы же позаботились о том, чтобы укрепить грунт, и поле уже не было размыто, как в 2017-м. Подвезли сена, соломы…

Кстати, не зря первыми выступить на "Нашествии"-2019 доверили именно "Ленинграду". Успех Сергея Шнурова и его шумной, яркой и голосистой компании привел к образованию нового тренда: такие вот бойкие группы-скоморохи, буффонадная чехарда рок-н-ролла, частушек и юмора порой на грани - ныне появляются все чаще. Развлекают задорными мелодиями, шаловливыми ритмами, необычными сочетаниями инструментов (все больше в моду при этом входят труба и аккордеон), впечатляют шебутными нарядами. Самыми заметными группами этого направления на фестивале стали "Гудтаймс", "Плаксы" и The Hatters, они же "Шляпники" (все больше дрейфующие от фолк-рока к ска-панку).

Впрочем, зрителей перед сценой "Наше 2.0", отданной новым и пока малоизвестным группам, было немного. Да и исполнительский уровень зачастую разочаровывал. Ту же группу Princessе Angine фестивальные отборщики явно переоценили... Зато экипажам пожарных расчетов, расположенным неподалеку, становилось хоть немного веселей.

Чуть больше зрителей собирала сцена "Ультра", где хозяйничали группы, играющие тяжелый рок, хардкор, рэпкор и ска-панк. Но, как правило, наблюдали за музыкантами не больше тысячи фанатов. И это, в общем, неутешительный показатель популярности этих жанров.

Да, справедливо, что на "Нашествии" показывают весь спектр современной музыки, какой бы удручающей она порой не была. И, главное, что уже который год здесь можно зримо убедиться в том, кто именно - лидеры современного российского рока. А заодно признать, что они давно уже одни и те же... На концертах Вячеслава Бутусова, "Сплина", "Мумий Тролля", "Аквариума", "Пикника", "Наива", "DDT", "Би-2", "Алисы", "Чижа и компании", как и в прошлые годы, буквально негде было яблоку упасть.

Порция картофеля стоила 150 рублей, каша из пакетика - 150, банка пива - 200, тарелочка плова - 350. Не дешево

Жаль только, что большинство из них ограничивались программой лучших песен, немногие решились на премьеры и эксперименты. Кстати, прежде на сет-листе, собранном только из безусловных хитов, настаивали продюсеры фестиваля, но потом перестали. Хотя, может, артистам и самим так проще и удобнее? Не надо готовить ничего специально.

Сергей "Чиж" Чиграков, например, весь сет внимательно всматривался в зрителей (их возраст колебался от 7 до 70 лет, хотя и одну пару с коляской - тоже пустили, по просьбам других людей в очереди). А потом изменил сет-лист: сыграл блюз Hoochie Coochie Man, а в коде грянул и "Вечную молодость". И завершил ее фрагментом хита Юрия Антонова "Мечта сбывается"… Может быть, в качестве ободрения и напутствия? Да, а вдруг эта мечта сбудется у самого Чижа, может, у кого-то из зрителей? Очень бы этого хотелось. Тем более, что рок-музыка в том - душевное и бодрое подспорье.

Но еще больше впечатлила Светлана Сурганова, которая помимо своей группы вывела на сцену и малый симфонический оркестр: первые скрипки, вторые, третьи, одних виолончелей - шесть штук. Да еще и элегантный, чуткий дирижер-полководец. Зрители слушали затаив дыхание: с любопытством и уважением к талантам. Да, вот так рокеры и начинают любить симфоническую и камерную музыку, а "классики" - прислушиваться к року. Поэтому это было во всех смыслах замечательное и очень полезное выступление.

- Все мои музыканты очень счастливы и благодарят меня. Потому что они-то, что видят кроме своих больших театров? А тут играли с видом на небо и лес. Да они и леса многие давно уже не видели! - рассказывала потом за кулисами сама Сурганова. - После сета они даже пошли в лес гулять. И захотели послушать рок-группы, которые выступали после нас.

Помимо музыки большой популярность пользовалась фотовыставка, посвященная 20-летию "Нашествия", экспозиция редких и навороченных мотоциклов, порой сделанных руками самих наших умельцев. Один из них лично спроектировал сам Гарик Сукачев, который потом на пресс-конференции признался: "Я могу озвучить, что я следующее строю - новую яхту. Через год она будет готова. Моя работа состоит в чертежах, как она будет выглядеть. Я ведь инженер по первому образованию!.." И все мы видели: как ему приятно об этом рассказывать.

Иногда по мокрому полю стремительным шагом откуда-то шествовали невесты в белых платьях в фате и с женихами под ручку. Скоро выяснилось: в селе Большое Завидово заработал передвижной ЗАГС, где узами "священного рокерского брака" за дни фестиваля сочетались почти 500 пар. Обряд проводили ведущие "Нашего Радио". Удивительно, но некоторые "молодожены", судя по кольцам, уже и так были женаты.

"Мы недавно крепко поссорились, были на грани развода. И теперь на "Нашествии" этим обрядом, в присутствии друзей, решили укрепить семью, улучшить наши взаимоотношения и забыть все былые обиды", рассказала одна из невест обозревателю "РГ". Шампанского, правда, не наливали…

Цены на "Нашествии" были, кстати, не дешевы: порция картофеля фри - 150 рублей, небольшая тарелочка плова - 350. Банка пива - 200 рублей. Зато можно было попробовать и экзотику: "кашу в стакане". Стоила она тоже не мало - 150 рублей. Поэтому у некоторых зрителей к концу фестиваля кончались деньги. И они начинали предлагать свои услуги за еду и пиво: например, почистить палатку или починить девушкам заевшую на куртке молнию.

Но хорошая музыка того, наверное, стоила. А завершилось "Нашествие"-2019 уже ночью в воскресенье: большим концертом группы "Сплин".

*Это расширенная версия текста, опубликованного в номере "РГ"