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22.07.2019 13:47
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Воронеже задержана экс-руководитель департамента культуры

Текст: Антон Валагин (Воронеж)

Бывший руководитель департамента культуры Воронежской области Эмилия Сухочева задержана в рамках уголовного дела о крупном мошенничестве. Ее подозревают в хищении бюджетных средств, выделенных на проведение одного из мероприятий Платоновского фестиваля, сообщил источник в силовых структурах региона. Вместе с 43-летней чиновницей в деле фигурируют ее 39-летний родственник, 48-летний знакомый и еще несколько человек.

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В Следственном комитете подтвердили возбуждение уголовного дела об афере в департаменте культуры, не сообщая имен и подробностей.

Эмилия Сухочева проработала главой департамента культуры четыре года и покинула пост 8 июля. Согласно официальной версии - по собственному желанию. В последний год работы она прославилась конфликтами с художественным руководителем Платоновского фестиваля Михаилом Бычковым.

Худрук Платоновфеста назвал возможность хищения фестивальных денег "невероятной" и предположил, что речь может идти о губернаторском благотворительном бале или фестивале "Маршак", которые финансировались департаментом культуры, но номинально находились под эгидой фестиваля. Комментарием Сухочевой редакция на данный момент не располагает.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область Воронеж
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