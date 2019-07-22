В Воронеже задержана экс-руководитель департамента культуры

Бывший руководитель департамента культуры Воронежской области Эмилия Сухочева задержана в рамках уголовного дела о крупном мошенничестве. Ее подозревают в хищении бюджетных средств, выделенных на проведение одного из мероприятий Платоновского фестиваля, сообщил источник в силовых структурах региона. Вместе с 43-летней чиновницей в деле фигурируют ее 39-летний родственник, 48-летний знакомый и еще несколько человек.

В Следственном комитете подтвердили возбуждение уголовного дела об афере в департаменте культуры, не сообщая имен и подробностей.

Эмилия Сухочева проработала главой департамента культуры четыре года и покинула пост 8 июля. Согласно официальной версии - по собственному желанию. В последний год работы она прославилась конфликтами с художественным руководителем Платоновского фестиваля Михаилом Бычковым.

Худрук Платоновфеста назвал возможность хищения фестивальных денег "невероятной" и предположил, что речь может идти о губернаторском благотворительном бале или фестивале "Маршак", которые финансировались департаментом культуры, но номинально находились под эгидой фестиваля. Комментарием Сухочевой редакция на данный момент не располагает.