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22.07.2019 11:00
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Врачи посоветовали есть зеленый горошек от стресса

Текст: Ирина Рыбникова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Свежий зеленый горошек хорошо помогает от стресса. В нем очень много витаминов группы В и магния, которые оказывают благотворное влияние на нервную систему, рассказала агентству городских новостей "Москва" главный внештатный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова.

Фото: iStock
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По ее словам, свежий горох еще и укрепляет мышечную ткань и повышает сопротивляемость организма инфекциям. А кроме того, любая свежая зелень позволяет минимизировать потребление соли, а значит, снизить риски возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.

Стародубова также порекомендовала не пренебрегать летом таким полезным продуктом, как кабачки. В них много клетчатки, витаминов В и С, кальция, калия, марганца, фосфора. Причём есть можно не только сами плоды, но и цветы, и побеги кабачков. "Их можно запекать, добавлять в супы и даже в овощные и фруктовые салаты", - говорит диетолог.

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