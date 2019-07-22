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22.07.2019 10:21
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Гостям Камчатки предложили отправиться на вулкан Хангар

Текст: Дина Непомнящая

На вертолетную экскурсию к вулкану Хангар с остановкой на Тимоновских горячих источниках приглашают жителей и гостей Камчатского края. Новый маршрут представили местным туроператорам. Один из них уже начал продажу путевок.

Фото: iStock
В России появился новый вид туризма

Экскурсия будет длиться около пяти часов. Туристы смогут пролететь над Камчаткой на вертолете, увидеть с высоты живописные пейзажи, спуститься в кальдеру вулкана Хангар и отдохнуть на турбазе горный приют Святого Тимона на Тимоновских горячих источниках. Это удовольствие обойдется в 30 тысяч рублей. В краевом агентстве по туризму и внешним связям уверены, что, несмотря на такую цену, путевки будут пользоваться спросом.

- Безусловно, самыми популярными и востребованными направлениями среди вертолетных экскурсий остаются полеты в Долину гейзеров и на Курильское озеро. Да, это уникальные места, но в сезон они могут принять лишь ограниченное количество туристов. Более того, Камчатка - это не только гейзеры, у нас очень много не менее красивых природных объектов, и вулкан Хангар, на мой взгляд, как раз одно из таких мест. Там по-настоящему фантастические виды, - объяснила руководитель агентства Елена Стратонова.

Идея создания нового туристического маршрута появилась с созданием новой база отдыха на Тимоновских горячих источниках. Вулкан расположен недалеко от нее, но при этом достаточно обособленно от других достопримечательностей региона.

Справка "РГ"

Хангар - активный вулкан в центральной части Камчатки высотой 2000 метров. Последнее извержение произошло около 500 лет назад. В кратере находится озеро глубиной 150 метров с двумя небольшими островами.

Экономика Туризм Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край
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