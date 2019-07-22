На Камчатке десятилетний мальчик погиб при пожаре в гараже

Уголовное дело о гибели при пожаре десятилетнего ребенка возбудили следователи Петропавловска-Камчатского.

Согласно информации краевого СУ СК, трагедия случилась вечером 21 июля в гаражном комплексе в поселке Завойко.

В одном из гаражей находились 48-летний мужчина и его сын. Отец заправлял моторную лодку. Топливо воспламенилось и начался пожар. Мужчина получил в огне сильные ожоги и доставлен в реанимационное отделение Камчатской краевой больницы. Мальчик погиб.

Ведется следствие. Устанавливаются все обстоятельства случившегося, в том числе причины возгорания.