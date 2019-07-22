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22.07.2019 10:54
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Камчатке десятилетний мальчик погиб при пожаре в гараже

Текст: Дина Непомнящая

Уголовное дело о гибели при пожаре десятилетнего ребенка возбудили следователи Петропавловска-Камчатского.

В Оренбуржье при тушении пожара погиб сотрудник МЧС

Согласно информации краевого СУ СК, трагедия случилась вечером 21 июля в гаражном комплексе в поселке Завойко.

В одном из гаражей находились 48-летний мужчина и его сын. Отец заправлял моторную лодку. Топливо воспламенилось и начался пожар. Мужчина получил в огне сильные ожоги и доставлен в реанимационное отделение Камчатской краевой больницы. Мальчик погиб.

Ведется следствие. Устанавливаются все обстоятельства случившегося, в том числе причины возгорания.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край
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