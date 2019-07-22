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22.07.2019 04:59
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Паводок нарушил транспортное сообщение в Приамурье

Текст: Дина Непомнящая

Движение на нескольких дорогах Амурской области остановил циклон, пришедший в регион накануне.

В Зейском районе размыло два участка на трассах город Зея - поселок Гулик (в пяти километрах от Зеи) и Зея - поселок Поляковский (в 21 километре от Зеи). Без автомобильного сообщения остались три поселка: Огорон, Береговой и Гулик. До первых двух населенных пунктов можно добраться на другом транспорте. А последний оказался в полной изоляции.

Циклон "закрыл" дорогу в трех селах Приморья

Как сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС, в поселках есть запас продовольствия, медикаментов и горюче смазочных материалов, которого хватит на 10 суток.

Также оказались подтоплены два участка в Мазановском районе. На 73 километре дороги село Новокиевский Увал - поселок городского типа Серышево и на 94 километре дороги село Введеново - поселок городского типа Февральск. В этом районе нет "отрезанных" населенных пунктов.

Специалисты ликвидируют последствия паводка.

Напомним, накануне из-за сильных ливней провалился на два метра десятиметровый участок дороги в Сковородинском районе Приамурья. Было перекрыто движение по федеральной автотрассе Чита - Хабаровск.

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