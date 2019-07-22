СК прокомментировал арест сотрудника МЧС на совещании у мэра Читы

Сотрудник МЧС, задержанный сегодня в мэрии Читы, подозревается в хищении бюджетных средств на сумму более 1,5 миллиона рублей.

Как сообщили в Следственном управлении СК Забайкалья, в отношении заместителя начальника третьего отряда Федеральной противопожарной службы региона возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ).

По предварительной версии, в 2018 году он участвовал в исполнении госконтракта на сумму 3,7 миллиона рублей по диагностике, техническому обслуживанию и ремонту пожарной техники, который был заключен с одной из местных фирм. Подозреваемый отвечал за эксплуатацию пожарной техники. Он договорился с директором фирмы о том, чтобы была оказана только часть услуг, определенных контрактом, а остальные работы выполнили сотрудники пожарного отряда. При этом были составлены подложные акты выполненных работ, по которым фирма получила деньги. Средства, выделенные на оплату работ - один миллион 652 тысячи рублей - сообщники разделили между собой.

Преступление выявили сотрудники регионального управления ФСБ. В домах и служебных кабинетах подозреваемых провели обыски.

Ранее "РГ" писала, что задержание одного из фигурантов дела произошло прямо в зале заседаний городской администрации перед началом еженедельного совещания с мэром.