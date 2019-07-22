Тайфун "Данас" затопил юг и восток Приморья

В плену первого в текущем сезоне тайфуна - "Данаса" - оказалось Приморье. В воскресенье и в ночь на понедельник - всего в течение 12 часов - над регионом шли проливные дожди, и количество осадков на юге и востоке края превысило критерии опасного явления. Здесь выпало 68-105 миллиметров, что составило 50-95 процентов от месячной нормы.

Лишь несколькими упавшими деревьями отделался Владивосток - скорее всего, благодаря готовности коммунальных служб. По крайней мере, всегда представлявшая проблему городская ливневка на этот раз с потоками воды справилась. Разве что на улице Енисейской поплыл только что отремонтированный тротуар и рядом затопило рыбопромышленный колледж, в котором аккурат перед тайфуном сняли для ремонта крышу. Зато на юге края в приграничном с КНР Хасанском районе отрезанными оказались три села, размыта дорога до поселка Барабаш, что-то произошло со стационарной телефонной связью, которая на все звонки сообщает: "Линия перегружена", нет интернета.

На востоке самый пострадавший - Лазовский район, где выпало 36 миллиметров осадков. В селе Преображение подтопленными оказались 35 приусадебных участков, закрыт затопленный местный аэропорт, размыты подходы к мостам. Село отрезано от остальной части Приморья - оно расположено на берегу моря и реки Соколовка, не справившейся с потоком воды из-за временного моста, строители которого сузили ее русло. Пришлось экскаватором делать проход для воды в земляной насыпи, чтобы она быстрее уходила в море. Не выдержали напора воды подходы к мосту, ведущему к поселку Чистоводное. В Лазовском районе затоплен детский лагерь "Юный рыбак", видео об этом размещено на YouTube. К счастью, в лагере никого не было, ибо вторая смена в нем отменена из-за случившегося накануне отравления детей. В крае произошло лишь 13 отключений от электричества, спецбригады вчера с утра были заняты его восстановлением.

Тайфун "Данас" принес не только дожди, но и ветер, его порывы достигали 31 метра в секунду. По данным Приморгидромета, в какой-то момент тропический шторм превратился во внетропический циклон и стал уходить на север со скоростью около 30 километров в час.

Проливные дожди обусловили начало подъема уровня воды на реках южных и восточных районов края.

"Данас" первый в нынешнем сезоне тайфунов, который традиционно приходится на конец августа - начало сентября. Дожди различной интенсивности возобновятся в крае к концу недели.

МЧС

На дальнем Востоке МЧС России развернуло аэромобильную группировку для устранения возможных последствий от пронесшегося над регионом тайфуна. По сообщениям пресс-службы ведомства, вся территориальная система реагирования приведена в режим повышенной готовности.

В этот раз спасатели учли неудачный опыт подготовки к Иркутскому наводнению и не стали ждать циклона. Получив прогноз, они заранее нарастили силы в населенных пунктах Уссурийского городского округа и Хасанского муниципального района. Туда направили 100 человек и 12 единиц техники. Всего, по информации пресс-службы МЧС, в готовности к реагированию находится группировка в составе более 9800 человек и 3300 единиц техники.

И хотя наиболее интенсивные осадки прогнозировались именно на вчерашний день, по всей видимости, самого страшного удалось избежать. Повторения иркутского сценария не будет. Уже вчера Тайфун "Данас" ослабел до тропического шторма.

Но все же без потерь не обошлось, и поволноваться пришлось изрядно. В Лазовском районе Приморья затопило участок автодороги местного значения. Проезд к трем населенным пунктам оказался возможен только на спецтехнике.

В Амурской области наибольшее количество осадков выпало в Магдагачинском, Михайловском, Константиновском и Зейском районах. В Зейском районе произошли подтопления в городе Зея и населенном пункте Овсянка.

- В целях недопущения серьезного воздействия тайфуна на территорию Дальнего Востока России МЧС совместно с органами местного самоуправления и другими экстренными службами организовало работу оперативных штабов и оперативных групп. Заранее на территорию были доставлены из государственного резерва 64 комплекта водоналивных дамб для Приморского и Хабаровского краев, Амурской области и Еврейской автономной области, - сообщил замначальника ГУ МЧС России по Приморскому краю Богдан Майборода.

В превентивных целях в городском округе Уссурийск для предотвращения подтопления низменной части микрорайона "Семь Ветров" с населением 4850 человек в результате возможного повышения уровня воды в Солдатском озере установлен один комплект водоналивной дамбы протяженностью 75 метров.

По его словам, сотрудники МЧС готовились к эвакуации местного населения, но в Хабаровском крае и в Еврейской АО благодаря слаженным действиям наземной группировки удалось избежать подтопленных территорий. В настоящее время реки находятся в руслах. Объекты топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства функционируют в штатном режиме.

Далее, по прогнозу Росгидромета и Центра "Антистихия", тайфун "Данас", ослабев до циклона, распадется на два фронта. Наибольшую опасность будут представлять сильные порывы ветра до 23 метров в секунду. Один из них направится с дождями вдоль восточного побережья Приморья, в те районы, которые ранее уже страдали от опустошительного тайфуна "Лайнрок". Так что жителям этих районов не привыкать к превратностям стихии.

Второй фронт объединится в восточной части Амурской области с циклоном, вышедшим со стороны Монголии, и будет смещаться в северо-восточном направлении, оказывая наибольшее воздействие в виде выпадения осадков на юго-восточные, восточные и северо-восточные районы Амурской области со скоростью около 30 километров в час.

Подготовил Тимофей Борисов.