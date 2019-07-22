В Хабаровском крае во время сплава на катамаранах пропали отец и дочь

В Солнечном районе Хабаровского края спасатели ведут поиски 63-летнего мужчины и его восьмилетней дочери, которые пропали во время сплава на катамаранах по реке Амгунь.

Согласно информации пресс-службы ГУ МЧС по региону, в сплаве участвовали два катамарана. Их маршрут пролегал от станции Сулук до поселка Березовый. В пяти километрах от поселка Джамку одно из плавсредств, где находились отец и трое детей, перевернулось.

Два ребенка были в спасательных жилетах, и их удалось быстро обнаружить. Два других пассажира, пренебрегшие техникой безопасности, пропали.

Место происшествия обследуют спасатели и волонтеры. Пока судьба туристов остается неизвестной.