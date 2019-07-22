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22.07.2019 07:41
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Приморье первый в сезоне тайфун "Данас" не нанес большого ущерба

Текст: Ольга Журман

По предварительным данным, двенадцатичасовой проливной дождь, вызванный тайфуном "Данас", обрушившийся на Приморский край, не вызвал серьезных сбоев в работе систем жизнеобеспечения, сообщает пресс-служба администрации края.

Произошло 13 отключений электричества. Спецбригады устраняют последствия аварий. Объекты жилищно-коммунального хозяйства и систем жизнеобеспечения работают в штатном режиме, нарушений нет, отмечают в краевом ГУ МЧС.

Фото: iStock
Тайфун "Данас" обрушился на юг Приморья

Во Владивостоке упали несколько деревьев. Были также затоплены несколько этажей в рыбохозяйственном колледже. Там накануне занимались ремонтом кровли, так что в часы дождя крыши у здания практически не было. Но в целом город от тайфуна не пострадал. Ливневая канализация с водой справилась.

В Лазовском районе затоплен детский лагерь "Юный рыбак". К счастью, в этот момент там никого не было. Ранее в лагере отменили смену из-за отравления детей.

В Хасанском районе от поселка Приморского до Перевозной затоплена дорога. Проезд автомобильного транспорта ограничен в три села района из-за размытой дороги. В настоящий момент район лишен телефонной связи и интернета. Наблюдается перелив воды на дороге Сокольчи - Валентин в Лазовском районе.

По сообщению Примгидромета, прошедшие 22 августа дожди, местами очень сильные, обусловили начало подъема уровня воды на реках южных и восточных районов края. На реках Хасанского района вода начала выходить из низких берегов.

Накануне в крае объявили "оранжевый", почти самый высокий, уровень опасности погоды. Сейчас тайфун перешел в циклон, который смещается в северном и северо-восточном направлении со скоростью около 30 километров в час.

Происшествия ЧП Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Владивосток
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