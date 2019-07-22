Видео: На Камчатке медведь проломил забор и прорвался в аэропорт

В Петропавловске-Камчатском камеры наружного видеонаблюдения засняли медведя, который буквально проломился через ограждение на территорию местного аэропорта.

Как сообщают Вести.Ru, на записи нет даты. Однако по картинке видно, что необычное происшествие произошло ночью.

Камеры зафиксировали медведя, который прорвался на территорию аэропорта Елизово. Хищник буквально проломил металлическое ограждение, причем действовал весьма настойчиво.

Гигант навалился передними лапами на забор и принялся методично его раскачивать, максимально используя массу своего тела. В конце концов крепления не выдержали. Металлическая сетка отошла в сторону. Как только образовалась достаточная дыра, мишка прекратил раскачивать забор и аккуратно пролез сквозь брешь на территорию аэропорта.

Что делал хищник в воздушной гавани, увы, осталось за кадром.