Во Владивостоке за ночь выпала половина месячной нормы осадков

Тропический шторм "Данас", который хозяйничал над Владивостоком в ночь с воскресенья на понедельник, принес в город половину месячной нормы осадков. В приморской столице, а также в других населенных пунктах региона - селах Посьет, Барабаш, Преображение за ночь выпало 68-105 миллиметров, что составляет 50-95 процентов от месячной нормы, сообщила пресс-служба Приморского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

На южном побережье дожди сопровождались сильным ветром 20-24 метров в секунду, местами порывами достигая 31 метра в секунду.

По данным синоптиков, к середине дня понедельника, зона интенсивных дождей переместилась на восток.

"В середине дня критериев опасного явления дожди достигли в Ольге и Рудной Пристани, выпало 50-73 миллиметра. Во второй половине дня зона очень сильных дождей подойдет к Тернею. На остальной территории интенсивность дождей меньше. Максимальные температуры воздуха понизятся на 2-6 градусов", - отмечает Примгидромет.

Ожидается, что погода будет неустойчивой в течение всей недели.

Между тем, по информации регионального Главка МЧС, тайфун не вызвал подъема воды на реках Приморья до опасного уровня. Больше всего осадков выпало в Лазовском районе - 36 миллиметров. В результате в поселке Преображение оказались подтопленными 35 приусадебных участков, размыты подходы к мостам. Работы по восстановлению проезда на размытых участках будут начаты сразу после схода воды. По словам заместителя директора краевого учреждения по пожарной безопасности, ГО и ЧС Юрия Панькова, ситуация после тайфуна в Приморье стабилизируется.

"Подъем воды в реках не достигает опасных уровней, есть незначительные переливы дорог. Значительных разрушений в результате непогоды нет", - сказал он.