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Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Чемпионка Европы по боксу Светлана Солуянова стала послом ТАФИСА

Текст: Виталий Ахмеров (Ульяновск)
Очередным послом I Всемирного фестиваля боевых искусств ТАФИСА стала чемпионка России и Европы по боксу, мастер спорта международного класса Светлана Солуянова. Церемония вручения сертификата состоялась в ульяновском кинотеатре сети "Синема Парк" 20 июля.
Светлана Солуянова и Александр Смекалин в компании символов фестиваля - кота Тафисика и мишки Самбишки. Фото: Пресс-служба АНО "Улконгресс" Светлана Солуянова и Александр Смекалин в компании символов фестиваля - кота Тафисика и мишки Самбишки. Фото: Пресс-служба АНО "Улконгресс"
Светлана Солуянова и Александр Смекалин в компании символов фестиваля - кота Тафисика и мишки Самбишки. Фото: Пресс-служба АНО "Улконгресс"

Возможностью пообщаться с восходящей звездой мирового бокса воспользовались десятки ульяновцев. Светлана с удовольствием ответила на все вопросы поклонников. Их, в частности, интересовало, как спортсменке удается поддерживать выдающуюся физическую форму: про росте 175 сантиметров Солуянова выступает в весовой категории до 51 килограмма! Оказалось, особых секретов у чемпионки нет. Все дело в правильном питании, здоровом сне и регулярных тренировках.

Фото: Пресс-служба АНО "Улконгресс"
Пополнился список послов I Всемирного фестиваля боевых искусств ТАФИСА

Председатель правительства Ульяновской области Александр Смекалин, который вручил Светлане Солуяновой сертификат посла I Всемирного фестиваля боевых искусств ТАФИСА, заявил, что гордится знакомством со спортсменкой, назвал ее "бриллиантом в короне Ульяновской области" и пожелал новых побед на самом высоком уровне.

По мнению Светланы Солуяновой, Всемирный фестиваль боевых искусств ТАФИСА, который пройдет в Ульяновской области в сентябре, станет мощным толчком для развития в регионе разных видов спорта - в том числе бокса.

- Молодые ребята увидят, как много существует разных единоборств, насколько они интересные и зрелищные.  Многие захотят заниматься  и придут в спорт, - надеется спортсменка.

Светлана стала 21-м послом ТАФИСА. Компанию ей составляют такие именитые деятели спорта, как победительница кубка мира по тайскому боксу Юлия Березикова, чемпионка Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро в командном турнире по фехтованию Екатерина Дьяченко, чемпион мира и Европы по боксу и тайскому боксу Григорий Дрозд и другие.

Фото: Виталий Ахмеров
В Ульяновске состоялась первая "Зарядка с ТАФИСА"

В этот же день в "Синема Парке", который имеет статус официального партнера I Всемирного фестиваля боевых искусств ТАФИСА, состоялись показательные выступления представителей ульяновских региональных федераций панкратиона, тайского бокса и кик-боксинга. В холле кинотеатра специально для них даже появилось татами. Зрители, коротавшие время в ожидании фильмов, обступили спортсменов и с интересом наблюдали за мастер-классами.

I Всемирный фестиваль боевых искусств ТАФИСА пройдет в Ульяновской области с 13 по 17 сентября 2019 года. Ожидается, что в регион приедет более тысячи спортсменов из 30 стран мира.

Организаторами фестиваля выступают правительство Ульяновской области, Международная организация "Спорт для всех" ТАФИСА, Российский Союз боевых искусств и АНО "Улконгресс". Подробная информация о фестивале доступна на официальном сайте события ultafisa.com.

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