Экологи Саратовского НПЗ провели урок защиты природы

Экологи Саратовского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) компании "Роснефть" при поддержке профсоюзной организации предприятия провели урок "Защита природы в наших руках" для детей, проходящих реабилитацию в противотуберкулезном санатории.

Специалисты отдела охраны окружающей среды предприятия в доступной и интересной для ребят форме рассказали об экологической деятельности завода и современных природоохранных технологиях. Ребята также высказали свои идеи о том, как они сами могут заботиться о природе, поучаствовали в викторине и ответили на вопросы по природоохранной теме.

Завершился урок творческой частью. Малыши рисовали мелом на асфальте. Вместе с ними участие в творческом процессе принимали аниматоры - любимые герои из мультфильмов принцесса Покахонтас и зебра Марти с Мадагаскара, приглашенные заводчанами. Дети постарше раскрашивали холщевые экосумки. Созданные ребятами красочные работы наглядно показали, что они хорошо усвоили полученные на уроке знания и тема охраны окружающей среды им близка и интересна.

Уроки природолюбия, проводимые экологами нефтеперерабатывающего завода среди детей, стали уже традиционными. В 2018 году экологический урок сотрудники предприятия провели для воспитанников подшефного социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних "Возвращение". Главная цель мероприятия - воспитание у подрастающего поколения бережного отношения к окружающему миру и рационального использования природных ресурсов, повышение экологической культуры.

Компетентно

Экологическая деятельность Саратовского НПЗ осуществляется в соответствии со стратегией "Роснефть-2022", ключевым приоритетом которой является соблюдение высочайших стандартов в области охраны окружающей среды. По итогам 2018 года Саратовский нефтеперерабатывающий завод занял второе место в смотре-конкурсе ПАО "НК "Роснефть" на звание лучшего дочернего общества по направлению "Экологическая безопасность" в блоках "Нефтепереработка" и "Нефтегазохимия". Этой высокой награды завод удостоен второй год подряд. Саратовский НПЗ реализует благотворительные проекты на территории региона. В прошлом году на средства нефтяников в противотуберкулезном санатории для детей было оборудовано помещение для занятий лечебной физкультурой, осуществлен капитальный ремонт кровли и фасада здания, организован сбор теплых вещей, игрушек и канцтоваров для маленьких пациентов.

Пресс-релиз представлен пресс-службой Саратовского НПЗ ПАО "НК "Роснефть"