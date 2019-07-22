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22.07.2019 18:42
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Инжиниринговый центр волоконной оптики в Саранске запустят в 2020 году

Текст: Валентина Зотикова (Саранск)
Первый в России инжиниринговый центр волоконной оптики, возводимый в Саранске, будет сдан в эксплуатацию в сентябре 2020 года. На оснащение объекта технологическим оборудованием Минпромторг РФ выделил 700 миллионов рублей.
Первый в РФ завод по промышленному выпуску оптоволокна в Саранске выпустил уже более четырех миллионов километров продукции. Фото: Николай Гагарин Первый в РФ завод по промышленному выпуску оптоволокна в Саранске выпустил уже более четырех миллионов километров продукции. Фото: Николай Гагарин
Первый в РФ завод по промышленному выпуску оптоволокна в Саранске выпустил уже более четырех миллионов километров продукции. Фото: Николай Гагарин

Как сообщила пресс-служба главы РМ, вопросы создания в республике уникального для страны производства обсуждались на рабочей встрече лидера региона Владимира Волкова с гендиректором "Технопарка-Мордовия" Виктором Якубой.

Фото: Министерство промышленности и торговли РФ
Минпромторг России поддержит производство оптоволокна в Саранске

Напомним, что проект создания в Саранске инжинингового центра волоконной оптики, где будут разрабатываться специальные волокна для оптического приборостроения, получил поддержку Министерства промышленности и торговли РФ.

Сейчас на объекте уже смонтирована десятиметровая двусторонняя башня для вытяжки спецволокон, идет отработка технологии производства. На очереди - приобретение еще одной башни, длиной в 14 метров. Ввести инжиниринговый центр в эксплуатацию и получить первую продукцию для коммерческого использования планируется в сентябре 2020 года. По словам Виктора Якубы, помимо отработки спецволокон по техническим заданиям российских предприятий, здесь будет создан центр, который займется разработкой и совершенствованием телекоммуникационных волокон для последующего серийного производства на саранском оптиковолоконном заводе.

Фото: Николай Гагарин
Саранский оптиковолоконный завод стал номинантом премии "Приоритет"

На встрече шла речь и еще об одном стратегически важном для экономики страны проекте по созданию производства высокочистого кварца для локализации технологий волоконной оптики. Он реализуется совместно с Научным центром волоконной оптики РАН и Институтом химии высокочистых веществ РАН.

Как подчеркнул Владимир Волков, проект необходимо реализовать в течение трех лет. Это позволит снять зависимость от импортных материалов, наладить замкнутый цикл производства специального оптического волокна и стать центром компетенций в области волоконной оптики и оптоэлектроники.

Справка "РГ"

Первый в стране завод по промышленному выпуску оптического волокна был запущен в Саранске осенью 2015 года. Пока предприятие использует заготовки для вытяжки оптоволокна, которые завозятся из-за рубежа. С запуском нового комплекса в столице Мордовии появится первое в РФ производство телекоммуникационного волокна полного цикла.
 

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