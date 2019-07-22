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22.07.2019 13:21
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Юный нижегородец завоевал серебро на мотогонках в Испании

Текст: Антон Дерябин
Фото: Chrome Racing Kids Дмитрий Смирнов стал первым пилотом из России, кто занял призовое место в этом классе на гонках в Испании. Фото: Chrome Racing Kids
Дмитрий Смирнов стал первым пилотом из России, кто занял призовое место в этом классе на гонках в Испании. Фото: Chrome Racing Kids

Воспитанник нижегородской мотошколы "Академия" Дима Смирнов из команды Chromе Racing Кids, давнего партнера "РГ", взял серебро на детско-юношеском чемпионате севера Испании (Castilla y Leon) на треке KARTPETANIA.

Восьмилетний Дмитрий выступал на байке КТМ 65 SX. В первом заезде он пришел первым, во втором - четвертым и по сумме очков стал серебряным призером.

Фото: Валерио Патрукко
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Как рассказал папа Димы (он же и его механик) Иван Смирнов, трек был для сына новым, стояла 40-градусная жара, но юный гонщик выступил блестяще. Он стал первым пилотом из России, кто занял призовое место в этом классе на этих гонках.

В прошедшие выходные в Москве также состоялся 4-й этап чемпионата по шоссейно-кольцевым мотогонкам Russian Superbike Championship - RSBK. Владимир Карзаев из нижегородской команды Chromе Racing в гонке Supersport на старте вырвался вперед, но на третьем круге его обогнал Алексей Иванов. К сожалению, Карзаев потерял управление байком на 10-м круге. Владимир вернулся в заезд, но сломанная подножка и лапка переключения передач не дали возможности продолжить в том же темпе и отыграть время - нижегородец пришел пятым. А весь пьедестал почета достался гонщикам из ЦСКА DMC Racing: первым стал Алексей Иванов, вторым - Дмитрий Майоров, третьим - Петр Кожеуров.

15-летний Илья Василевский из Chromе Racing взял золото, поставив рекорд трассы в классе STK 400. В заезде Supersport EVO Сергей Петрукович из Chromе Racing стал четвертым. Призовые места в этом заезде распределились так: первое - у Алексея Кожина из нижегородской команды "K2 Racing", второе - у Евгения Семеновича из RLS Сборная Санкт-Петербурга, третьей пришла Ольга Шатерникова из DMC Racing Team.

Еще одним событием прошедших выходных стал этап чемпионата Supermoto 2019, прошедший в Зеленограде на треке "Фирсановка". 10-летний ученик нижегородской мотошколы "Академия" Леонид Балаберин взял бронзу в классе Юноши МиниМотард.

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