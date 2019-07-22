Мэр Саратова велел уволить воспитателей детсада, откуда сбежали дети

Глава Саратова Михаил Исаев считает, что необходимо уволить заведующую и воспитательницу детского сада № 174, откуда на прошлой неделе сбежали двое детей.

Вечером в пятницу прохожие обратили внимание на двух маленьких детей: девочку и мальчика, которые переходили дорогу в Первом Пугачевском поселке. Мальчик упал и ушиб ногу, взрослых с ними не было. Как рассказали дети, они ушли из детского садика, который находится на другом конце города, и поехали на маршрутке к бабушке, однако той дома не оказалось. Причиной своего побега шестилетние малыши назвали ссору с другими детьми.

Между тем, работники детсада № 174, откуда сбежали дети, к этому времени тоже обратились в полицию и сами разыскивали малышей. Правда, как рассказала исполняющая обязанности заведующей садика отсутствие детей воспитательница группы обнаружила, только когда за одним из них пришли родители.

Как уверяют в дошкольном учреждении, дети оставили детсад между 17 и 18 часами вечера, а нашли их в 20.30.

- В детском саду проводится служебная проверка, по ее результатам будут приняты соответствующие меры, - сообщили в администрации Заводского района Саратова.

Между тем, глава Саратова в понедельник на своей странице в Instagram сообщил, что потребует от районной администрации "жестких и безотлагательных мер": увольнения воспитателя, исполнявшего обязанности заведующей, и заведующей, которая, по мнению Исаева, оставила "вместо себя на время больничного некомпетентного сотрудника".

- Родители должны быть уверены в том, что их сыновья и дочери находятся в безопасности и под постоянным присмотром. Ситуация, произошедшая в детском саду №174, не поддается никаким объяснениям, - написал чиновник.

По словам градоначальника, также необходимо объявить выговоры заместителю главы района по социальной сфере и начальнику районного отдела образования.