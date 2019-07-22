Мордовия поможет пострадавшим от наводнения в Иркутской области

Мордовия поможет пострадавшим от наводнения жителям Иркутской области: в регионе объявлен сбор средств. А детские лагеря республики готовы принять на отдых ребят из зоны затопления.

С призывом оказать помощь жертвам наводнения к руководителям предприятий и бизнес-структур обратился глава РМ Владимир Волков.

- Жители Мордовии близко к сердцу восприняли эту беду, - отметил лидер региона. - И я прошу в первую очередь всех наших крупных бизнесменов, всех неравнодушных людей откликнуться и помочь.

А председатель Госсобрания РМ Владимир Чибиркин выступил с инициативой принять в летних оздоровительных лагерях школьников из зоны затопления.

- Мы могли бы разместить у себя до 50-ти ребят из Иркутской области и с конца июля обеспечить им полноценный отдых на оставшийся период школьных каникул, - констатировал он. - Будем рады, если они с пользой для своего здоровья проведут время в нашей республике и вернутся домой с позитивным настроем.

Лагеря саранских заводов "Электровыпрямитель" и "Орбита" уже дали принципиальное согласие на проведение смены для юных жителей пострадавшего от стихии региона.

Мордовия направила соответствующее приглашение и ждет подтверждения из Иркутской области.