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22.07.2019 13:39
Проект: В регионах

На "iВолгу-2019" поедет 86 молодых людей из Прикамья

Текст: Александр Шестаков (Пермь)
Начался заезд на площадку участников Молодежного форума ПФО "iВолга-2019" из всех регионов округа.
Фото: администрация губернатора Пермского края Фото: администрация губернатора Пермского края
Фото: администрация губернатора Пермского края

Накануне по поручению полномочного представителя президента РФ в ПФО Игоря Комарова помощник полпреда Владимир Колчин проинспектировал площадку, где пройдет крупнейшее окружное молодежное мероприятие.

Владимир Колчин напомнил, что в этом году молодежный форум провел перезагрузку, которая коснулась основных направлений его работы, и теперь он будет называться "iВолга 2.0". Обновленная концепция "iВолги" была анонсирована в Москве на заседании Совета Фонда содействия развитию институтов гражданского общества в ПФО, которое прошло под председательством полпреда президента РФ в ПФО Игоря Комарова. Полюбившаяся молодым людям площадка должна стать еще более динамичной и соответствовать современным тенденциям государственной молодежной политики Российской Федерации.

По итогам приема основных объектов форума - образовательных шатров, культурных и спортивных площадок, мест проживания участников - работа по подготовке признана удовлетворительной.

По традиции форум пройдет в Самарской области, на Мастрюковских озерах, с 23 по 31 июля. В седьмой раз участники из 14 регионов ПФО и других субъектов России, а также молодежь иностранных государств (из 10 стран СНГ) будут обмениваться опытом и идеями, заниматься разработкой и реализацией различных гуманитарных, инновационных проектов, осваивать образовательные программы. Участие в мероприятии примут более 2,5 тысячи человек, 86 молодых людей заявились на участие в форуме от Пермского края.

Наиболее успешные ребята получат гранты на развитие в размере от 150 до 300 тысяч рублей. Общий грантовый фонд конкурса в этом году составит 10 миллионов рублей. За все время проведения форума уже более 300 проектов его участников получили грантовую поддержку, общая сумма которой превысила 56 миллионов рублей.

В рамках форума "iВолга 2.0" будет работать десять смен, содержание которых отражает стратегические направления государственной молодежной политики: "Наука и образование будущего", "Агрополис", "Ты - предприниматель", "PROспорт", "Инфоgram", "Победы страны - гордость поколений", "Труд Крут!", "Молодежная команда страны" (разделится на три подсмены: молодежное правительство, молодежный парламент и молодежная избирательная комиссия), "Культурный БУМ!", iVolga International. В этом году на форуме будет организован многофункциональный комплекс "Карьера будущего", в котором крупнейшие промышленные предприятия, представленные в Приволжском федеральном округе, будут проводить профориентационную деятельность.

Принять участие в форуме сможет и маломобильная молодежь. Традиционно здесь начнет работать инклюзивный городок. Для комфорта участников оборудуют специальные палатки, на территории установят пандусы и сделают гладкие дорожки для колясок.

Культурную составляющую "iВолги 2.0" определил Год театра в России. В рамках форума состоится Второй окружной фестиваль молодежных театров, на котором свои постановки покажут победители регионального этапа окружного проекта "Театральное Приволжье". Кроме этого, запланированы выставки арт-объектов и научно-технического творчества, спортивные и культурно-досуговые мероприятия. Ежедневно будет работать экспертный коворкинг-центр.

Гостями форума в 2019 году станут главы регионов округа, депутаты Государственной Думы и члены Совета Федерации, руководители крупных некоммерческих общественных организаций и промышленных предприятий, ведущие спортсмены Российской Федерации, ученые.

30 июля в торжественной церемонии закрытия и награждения победителей Молодежного форума ПФО "iВолга 2.0" примет участие полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров. Молодежный форум ПФО "iВолга" является одним из самых популярных и посещаемых в России. В 2019 году число желающих принять участие в проекте превысило 13 тысяч человек.

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