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22.07.2019 13:00
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Названы города России с самыми доходными квартирами

Текст: Денис Передельский
Аналитики подсчитали соотношение средней цены на квартиры и средней арендной ставки в крупнейших городах России и установили, что по данному показателю самыми доходными в стране оказались города Саратов, Симферополь и Астрахань.
Фото: Марина Лысцева/ТАСС Фото: Марина Лысцева/ТАСС
Фото: Марина Лысцева/ТАСС

Исследование провели аналитики портала "Мир квартир". Для анализа они взяли данные из собственной базы о средних ценах на квартиры на рынке вторичного жилья. Они искали ответ на вопрос: за какой период времени окупится покупка квартиры при сдаче ее внаем?

Оказалось, что самое доходное жилье находится в Саратове. Средняя цена квартиры там составляет 2,476 миллиона рублей. Сдать внаем ее можно в среднем за 17 296 рублей в месяц. Таким образом, квартира дает прибыль в 8,4 процента годовых, то есть она может окупиться всего за 12 лет.

Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости
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Далее в списке городов с самым доходным жильем расположились Симферополь, Астрахань, Краснодар, Нижний Тагил и Челябинск со сроком окупаемости 13 лет. Уровень доходности в них варьируется от 7,4 до 7,9 процента годовых.

За 14 лет благодаря аренде можно окупить покупку квартиры в Ростове-на-Дону и Кургане, за 15 лет - в Ленинградской области и Брянске. Кстати, средняя доходность по стране составляет 5,6 процента, а окупаемость - 18 лет.

Рейтинг городов с самым длительным сроком окупаемости возглавил Якутск. Владелец жилья там вправе рассчитывать всего лишь на 3,8 процента годовых.

Средняя цена квартиры в Якутске составляет около 4,7 миллиона рублей. А сдать внаем ее можно за 15 018 рублей. Нетрудно подсчитать, что срок окупаемости при таких показателях составит 26 лет.

Ровно четверть века придется ждать жителям Владивостока, чтобы полностью окупились вложения от покупки "вторички". Срок окупаемости жилья в Чите составляет 24 года, в Ижевске и Иркутске - 23, в Москве и Санкт-Петербурге - 22 года. Впрочем, все эти результаты "очень усреднены".

"В самом доходном городе нашего списка можно купить квартиру в невостребованном арендаторами месте или выставить ее по неудачной цене на арендном рынке, и тогда инвестор получит гораздо ниже средней доходности", - комментирует соавтор исследования Павел Луценко.

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