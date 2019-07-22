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22.07.2019 23:03
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Остановил огонь

На степном пожаре погиб сотрудник МЧС
Текст: Тимофей Борисов, Валентина Зотикова
Российская газета - Столичный выпуск № 159(7917)
В понедельник в Оренбургской области, спасая от огня местное село, погиб пожарный Александр Стаценко. Печальную весть сообщила пресс-служба регионального главка МЧС России.

Как сообщили корреспонденту "РГ", Александр Стаценко числился по штатной должности водителем пожарно-спасательной части (ПСЧ) N 33 по охране города Ясный. Но когда в регион пришли сильные степные пожары, то не сидел за баранкой своей машины, а находился на переднем крае борьбы со стихией, тушил огонь. В огне он и погиб на боевом посту, как и положено бойцу его опасной и зачастую героической профессии.

В Орловской области трое детей погибли при пожаре в частном доме

Причиной природного бедствия стала жара, установившаяся в Оренбуржье в эти дни. Такое здесь летом не редкость. Несмотря на отсутствие лесов, по которым огонь может скакать с ветки на ветку со скоростью курьерского поезда, природный пожар не менее опасен. Бескрайние степи переносят огонь на крыльях раскаленного ветра.

Так и случилось в эти выходные. Спасателям из-за пожаров в трех районах на востоке области даже пришлось вводить режим ЧС.

Как уточнили в Главном управлении МЧС по региону, первым сигнал тревоги поступил из Новоорского района - днем 19 июля там загорелась сухая трава.

Если огонь не угрожает населенным пунктам, то пожар тушат сотрудники Авиалесоохраны, а не МЧС. Но в данной ситуации из-за сильного ветра пламя быстро охватило огромную территорию - около 50 тысяч гектаров, и возникла угроза распространения пожара на окрестные поселки Закумачный, Лужи, Чапаевка, Можаровка.

В Оренбургской области из-за пожара готовят к эвакуации жителей села

В борьбе с огнем пришлось задействовать пожарную и военную авиацию - только за первые сутки вертолет Ми-8 Жуковского авиационно-ситуационного центра МЧС России и два самолета Ил-76 Министерства обороны РФ сбросили на охваченную пламенем степь более 216 тонн воды.

Села удалось отстоять, не допустив гибели людей. А в воскресенье, когда с воздуха еще заливали водой тлеющие очаги пожара, заполыхало уже в соседних районах.

Тогда-то и случилась трагедия. Загорелась трава на территории Ясненского городского округа. Из-за сильного ветра пожар мог перекинуться на близлежащее село Акжарское. Плюс еще и в Домбаровском районе загорелся лес близ населенного пункта Курмансай.

Для тушения пожара в Оренбургской области привлекли военную авиацию

Руководство межведомственного оперативного штаба Оренбургской области оказалось перед непростым выбором.

Было принято решение о передислокации сил. На экстренном заседании решили перебросить авиацию в район Курмансая, поэтому она не смогла помочь тушить огонь под городом Ясный.

А там степной пожар подступил к селу Акжарскому, где проживают около 350 человек.

Огонь двигался стремительным фронтом в четыре километра. Причем так быстро, что местные власти даже подготовили автобусы для экстренной эвакуации людей, а в райцентре был организован пункт временного размещения.

В условиях плохой видимости Александр Стаценко все же остановил стену огня ценой жизни

Прибывшие на место пожарные, рискуя жизнью, начали борьбу с этой стеной огня. Как сообщили в МЧС, тушение проходило "в условиях тяжелой физической нагрузки и плохой видимости, в сложнейших метеоусловиях", но огонь удалось остановить.

"Работая на пожаре в сложнейших условиях без перерыва на протяжении длительного времени, Александр Васильевич Стаценко трагически погиб", - сказано в пресс-релизе МЧС.

Происшествия ЧП Пожары Правительство МЧС Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Оренбургская область
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