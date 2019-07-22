Жителя Башкирии обвинили в убийстве многодетной матери из-за алиментов

34-летнего жителя Бирского района Башкирии обвиняют в убийстве 46-летней бывшей сожительницы, матери шестерых детей. Как сообщили в региональном СК, накануне женщина требовала у него выплатить алименты на двоих общих детей и угрожала, что обратиться с иском в суд.

По данным следствия, 3 июля мать шестерых детей собиралась поехать в уфимскую больницу. Но в родное село так и не вернуласью Дома оставались четверо несовершеннолетних детей. На следующий день брат пропавшей без вести обратился в полицию.

Свидетели сообщили, что видели, как женщина вышла из села и направилась на остановку на автодороге Бирск - Уфа. Вскоре правоохранители обнаружили тело женщины, закопанное в поле, недалеко от дороги. Яма явно была вырыта при помощи трактора.

В пресс-службе МВД по Башкирии уточнили, что бывший сожитель женщины, житель села Калинники, сразу привлек внимание. Он уже был ранее судим за побои, а также периодически работал на тракторе. В конце концов, он признался в совершенном убийстве.

По версии следствия, мужчина, предполагая, что бывшая сожительница собирается в Уфу, чтобы подать иск на алименты, догнал ее на лесопосадке и задушил. На следующий день он вернулся на место преступления на тракторе и закопал тело.

В управлении СК РФ по Башкирии сообщили, что задержанному предъявлено обвинение в убийстве. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.