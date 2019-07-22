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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Вызов "под мухой"

Будущая мать погибла по вине пьяного водителя "скорой помощи"
Текст: Ирина Штерман
Российская газета - Федеральный выпуск № 159(7917)
Сотрудники ГУВД по Иркутской области выясняют обстоятельства ДТП, произошедшего на трассе "Иркутск - Усть-Ордынский - Жигалово". Как стало известно, водитель "скорой помощи" при обгоне не справился с управлением, в результате чего машина перевернулась. Беременная женщина, которую он вез на роды в Усть-Ордынский, от полученных травм скончалась на месте. Ее ребенок тоже погиб. Госпитализирована и фельдшер - она получила серьезные травмы, однако ее жизни ничто не угрожает.
Фото: Е1
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Водитель попытался скрыться с места аварии, однако был задержан. Медосвидетельствование показало, что он был пьян. Каким образом, будучи "под градусом", он оказался за рулем "неотложки", предстоит выяснить следствию. Впрочем, у сотрудников "Скорой помощи", попросивших не называть их имен, есть объяснение этому факту. По их словам, у водителя, скорее всего, был выходной и он позволил себе расслабиться. Однако его вызвали на работу, так как нужно было срочно доставить в больницу беременную женщину. На состояние водителя руководство "закрыло глаза" и впустило на линию, потому что больше везти роженицу было некому. "Водители работают вообще в кабальных условиях - и машины сами ремонтируют, и выходят на линию, не восстановившись после дежурства, потому что "начальство попросило". Многие уходят, на тех, кто остается, ложится непосильная нагрузка", - заключили собеседники "РГ".

Еще сотрудники "Скорой" отметили, что в большинстве старых машин отсутствуют средства фиксации для пациентов: их перевозят на сиденье или на кушетке без ремней безопасности. На поворотах и ухабах их придерживает фельдшер или сопровождающий родственник.

В региональном министерстве здравоохранения заявили, что по факту ДТП проводится служебная проверка, а сам водитель "скорой помощи" отстранен от работы.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Иркутская область
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