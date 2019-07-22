Дефицит врачей восполнят пенсионерами и мамами в декрете

Новости

В Оренбуржье при тушении пожара погиб сотрудник МЧС 07:00
В США заявили о преследовании Венесуэлой американского самолета-разведчика 03:28
Миссия США, Канады и Венгрии выполнит наблюдательный полет над Россией 02:49
В Канаде небольшой самолет упал в реку 01:53
В Гонконге не менее 36 человек госпитализированы после стычек в метро 01:39
В Финляндии управлявший грузовиком россиянин насмерть сбил двух человек 00:59
Видео: Metallica сыграла в Москве "Группу крови" Виктора Цоя 00:21
Голы Азмуна и Оздоева принесли "Зениту" победу над "Сочи" 21.07.2019
Матвиенко: Развитие Союзного государства в будущем потребует единой валюты 21.07.2019
На Украине избирателей подкупали печеньем и картошкой 21.07.2019
МИД: Встреча пятерки по Ирану может пройти в Вене в конце июля 21.07.2019
У бойца Олейника диагностировано два перелома ноги 21.07.2019
"Рубин" обыграл "Динамо" благодаря голу на последней минуте 21.07.2019
В зоопарке Пензы посетители до смерти закормили жеребенка 21.07.2019
Зеленский назвал приоритетом прекращение конфликта в Донбассе 21.07.2019
Российские шпажистки стали вторыми в командном турнире на ЧМ 21.07.2019
В Калужской области на соревнованиях по мотокроссу погиб спортсмен 21.07.2019
Информация о минировании участков в Харькове оказалась ложной 21.07.2019
Если не хватает на BMW: за сколько можно купить подержанные Mazda 3 21.07.2019
Видео: дочь Алсу перепела хит Леди Гаги под укулеле 21.07.2019
Патриарх Кирилл призвал восстановить старейший монастырь России 21.07.2019
Из-за ливня в Краснодаре затопило 30 улиц 21.07.2019
В Краснодаре День Нептуна отметили водным аттракционом 21.07.2019
Австралийский пловец отказался встать на подиум рядом с китайцем на ЧМ 21.07.2019
В Петербурге и Кронштадте прошла тренировка военно-морского парада 21.07.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Россияне смогут подавать коллективные иски
Россияне смогут подавать коллективные иски
25 июля в "РГ" обсудят лечение гепатита
25 июля в "РГ" обсудят лечение гепатита
Инвалидам будет проще оформить льготы
Инвалидам будет проще оформить льготы
22.07.2019 03:15
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Дефицит врачей восполнят пенсионерами и мамами в декрете

Текст: Татьяна Кузнецова (Барнаул)
В Алтайском крае - острый дефицит медицинских кадров. Больницы обеспечены врачами менее чем на половину. Пополнить кадровый состав в регионе решили медиками-пенсионерами, декретницами и специалистами из частных клиник.
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

"Для решения кадровой проблемы нужно снизить отток из отрасли людей старшего поколения, - считает министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов. - Создать для них приемлемые условия работы: переводить на менее напряженный труд, неполную ставку, по программе "Старшее поколение" направлять на бесплатную переподготовку. Теми же методами можно возвращать в профессию мам, находящихся в декретном отпуске".

Фото: iStock
Почему летом у врачей больше работы

Еще одним резервом, по словам министра, могут быть специалисты, ушедшие в частные клиники. Для них государственные больницы тоже должны создать условия, чтобы они захотели вернуться. "А еще лучше упредить их переход в частные клиники", - подчеркивает Дмитрий Попов.

Подробнее читайте в ближайшем номере "Российской газеты".

Экономика Работа Занятость Общество Здоровье Филиалы РГ Сибирь СФО Алтайский край
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Орешкин считает неизбежным взрыв на рынке потребкредитов в 2021 году
В посольстве Туркменистана опровергли слухи о смерти президента страны
Британия может уже сегодня объявить о санкциях против Ирана
Российские школьники завоевали четыре медали на олимпиаде по биологии
Украинские военные прервали бессрочное перемирие в Донбассе