Дефицит врачей восполнят пенсионерами и мамами в декрете

В Алтайском крае - острый дефицит медицинских кадров. Больницы обеспечены врачами менее чем на половину. Пополнить кадровый состав в регионе решили медиками-пенсионерами, декретницами и специалистами из частных клиник.

"Для решения кадровой проблемы нужно снизить отток из отрасли людей старшего поколения, - считает министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов. - Создать для них приемлемые условия работы: переводить на менее напряженный труд, неполную ставку, по программе "Старшее поколение" направлять на бесплатную переподготовку. Теми же методами можно возвращать в профессию мам, находящихся в декретном отпуске".

Еще одним резервом, по словам министра, могут быть специалисты, ушедшие в частные клиники. Для них государственные больницы тоже должны создать условия, чтобы они захотели вернуться. "А еще лучше упредить их переход в частные клиники", - подчеркивает Дмитрий Попов.

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