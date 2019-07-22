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22.07.2019 13:09
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Какими загадками озеро под Енисейском привлекает туристов

Текст: Алексей Бондарев
Озеро Монастырское - один из красивейших уголков Красноярского края. Уже давно этот водоем оброс легендами и мифами.

Монастырское расположено в 24 километрах от Енисейска. Название оно свое получило в незапамятные времена, когда в 17-м веке на его берега пришли христианские отшельники и основали скит. Впрочем, параллельно с этим названием в краеведческих материалах фигурирует и другое название - Плотбищенское (по имени близлежащей деревни).

С религией связана главная легенда озера. Она гласит, что в революционные годы большевики жестоко расправились с монахами, заподозрив их в сотрудничестве с колчаковцами. Иноков расстреляли, а тела утопили в озере. Но на следующий день они всплыли. Когда же пытались их достать - чудесным образом исчезали, как только лодка с сетями и багром подплывала близко. И вода в озере с тех пор приобрела красный цвет, а после убийства еще несколько зим не замерзала. В память об этом на берегу Монастырского уже много лет стоит крест, а также действующий храм.

Фото: Из фондов Красноярского краевого краеведческого музея
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Вода в озере действительно имеет красный оттенок. Ученые, впрочем, говорят, что это из-за химического состава почвы - в ней много железа. Оттого вода Монастырского имеет определенные лечебные свойства. Например, при кожных болезнях либо болезнях суставов.

Тем не менее, озеро уже давно стало объектом паломничества. Люди едут издалека. И просто побыть в тишине пару часов и когда ждут чуда, и когда надежды уже не осталось. Местные монахи рассказывают много историй:

- Однажды два иноверца приехали. Мусульмане, как я понял. Ушли на берег, час нет, два нет. Пошел посмотреть: сидят у кромки воды, смотрят на воду, а у самих слезы льются…  Или приезжал парень из Москвы. Проблемы у него были с наркотиками. Бизнес был, работа, он все потерял. Не знаю, кто ему посоветовал именно сюда ехать. Просидел он на берегу несколько часов. Когда возвращался, у него были глаза другого человека.

Едут, впрочем, и с более прозаическими целями: погулять по местному сосновому бору, искупаться, закинуть удочку (но не больше! С 2007 года озеро является памятником природы регионального значения). В солнечную погоду окрестности Монастырского можно охарактеризовать кратко: благодать!  Многие, кстати, обратили внимание, что по бору разбросаны загадочные ямы. Краеведы выяснили, что они остались от немецких военнопленных. Это либо их бывшие землянки, либо ямы для выжигания древесного угля, которым занимались несостоявшиеся оккупанты, искупая свои грехи перед советской экономикой.

Общество История Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край Енисейск 400 РГ-Фото
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