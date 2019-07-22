На Телецком озере катер протаранил баржу, есть пострадавшие

В Республике Алтай на Телецком озере катер врезался в пришвартованную к берегу баржу. В результате столкновения пострадали пять человек.

По данным сотрудников транспортной полиции, накануне туристы отдыхали в местном кафе. Они зафрахтовали катер и утром отправились на нем к туристической базе, расположенной на урочище Усть-Тюбэ. Однако из-за тумана судоводитель не заметил пришвартованную к берегу баржу и врезался в нее.

Сильнее всего пострадали трое пассажиров, отдыхавшие в носовой части судна. Они получили тяжелые травмы и были госпитализированы в Республиканскую больницу при помощи медицинской авиации

- Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена), - сообщает Управление на транспорте МВД России по СФО.

В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства столкновения.