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22.07.2019 12:42
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Телецком озере катер протаранил баржу, есть пострадавшие

Текст: Наталья Граф
Фото: пресс-служба управления на транспорте МВД РФ по СФО Фото: пресс-служба управления на транспорте МВД РФ по СФО
Фото: пресс-служба управления на транспорте МВД РФ по СФО

В Республике Алтай на Телецком озере катер врезался в пришвартованную к берегу баржу. В результате столкновения пострадали пять человек.

По данным сотрудников транспортной полиции, накануне туристы отдыхали в местном кафе. Они зафрахтовали катер и утром отправились на нем к туристической базе, расположенной на урочище Усть-Тюбэ. Однако из-за тумана судоводитель не заметил пришвартованную к берегу баржу и врезался в нее.

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Сильнее всего пострадали трое пассажиров, отдыхавшие в носовой части судна. Они получили тяжелые травмы и были госпитализированы в Республиканскую больницу при помощи медицинской авиации

- Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена), - сообщает Управление на транспорте МВД России по СФО.

В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства столкновения.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Сибирь СФО Республика Алтай Горно-Алтайск
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