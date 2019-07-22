Ученые нашли неизвестное наскальное изображение Будды под Красноярском

Фигуру Будды и другие неизвестные до сих пор наскальные изображения, относящиеся к разным хронологическим периодам, обнаружили кузбасские ученые на юге Красноярского края.

По словам ученых, точно датировать изображение Будды можно будет после проведения дополнительных изысканий. Однако о том, что ранее подобные рисунки в этом регионе зафиксированы не были, уже сейчас можно говорить с полной уверенностью.

Совместная петроглифическая экспедиция музея-заповедника "Томская Писаница" и Кемеровского госуниверситета обследовала обширный участок скального массива горы Тепсей. Объектом исследования, как сообщается на сайте музея-заповедника, стал Тепсейский археологический комплекс, где одноименный отряд КемГУ работает уже не первый год.

Прибрежные участки здесь подвергаются негативному воздействию вод Красноярского водохранилища. И, как показал очередной мониторинг, некоторые плоскости с рисунками оказались под угрозой уничтожения. Дело в том, что в одних местах осыпается скальная корка, а в других наскальные изображения оказались уже почти полностью погребенными под крупными валунами, засыпанными мелкими фрагментами песчаника либо затопленными.

Между тем петроглифы этого археологического памятника разнообразны и многочисленны. Они охватывают период, начиная от самых ранних изобразительных пластов Минусинской котловины и до этнографического времени.

Материалы, собранные экспедицией, в скором времени будут представлены на выставках "Томской Писаницы", а также в экспозиции музея петроглифов Азии.